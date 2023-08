SOY FÚTBOL

La emoción de la Liga MX no se detiene y la Jornada 6 del Apertura 2023 promete ser una montaña rusa de emociones. En esta fecha destacan tres enfrentamientos que no te puedes perder: Club América vs Club León, Santos vs Chivas y Rayados vs Cruz Azul. A continuación, te presentamos la cartelera completa con horarios y canales de transmisión.

La jornada arranca el viernes con los duelos de Puebla vs FC Juárez y el Xolos vs Mazatlán FC, el primero televisado por TV Azteca a las 19:00 horas y el segundo a las 21:06 horas por FOX Sports.

La jornada sabatina tiene tres partidos pero destaca el duelo entre Club América y Club León a las 19:00 horas, con transmisión en TUDN. Dos equipos de gran tradición en el fútbol mexicano se medirán en un partido que promete goles y acción en la cancha. Será un enfrentamiento donde las emociones estarán a flor de piel con el regreso de Federico Viñas al Nido azulcrema, ahora como rival.

El mismo sábado, Santos recibirá al líder del torneo, las Chivas Rayadas del Guadalajara. La transmisión de este partido estará a cargo de TUDN y TV Azteca, asegurando que no te pierdas ni un segundo de esta batalla.

Para la jornada dominical, la atención se enfocará en el juego entre Rayados y Cruz Azul a las 20:05 horas. Dos equipos de gran jerarquía se medirán en la cancha, y la emoción estará garantizada. Sintoniza TUDN para no perderte este prometedor encuentro.

Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2023