Buscadoras en Sonora hallan cuerpos, que corresponderían a taxistas

Hermosillo, Son. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó la localización de dos cuerpos sin vida en un predio del ejido La Paloma en Hermosillo; aseguraron que los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición pero por su ropa y generales descubrieron que se trataba de dos jóvenes conductores de taxi que fueron reportados como desaparecidos desde el 18 de julio.

El hallazgo se registró la tarde del domingo en el camino al ejido La Paloma, a la altura del kilómetro 31 de la carretera que conduce de Hermosillo a Bahía de Kino. Ahí mismo, las mujeres rastreadoras compartieron a través de redes sociales las características de los cuerpos sin vida y la vestimenta que traían, por lo que de inmediato tanto padres y hermanos de las víctimas fueron al lugar a reconocerlos.

Los jóvenes fueron identificados como Iván Carabeo Martínez y Jesús Erubiel Jiménez Gastélum, fueron privados de la libertad hace alrededor de tres semanas. Sus familiares interpusieron la denuncia a través de las dependencias de justicia y entregaron sus fotografías y generales a varios colectivos de buscadoras para dar con su paradero.

Ceci Patricia Flores Armenta, lider del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, comunicó que fue a través de una llamada anónima que llegaron al lugar donde se encontraban los cuerpos sin vida. Al llegar al lugar se percataron que eran dos cuerpos que se encontraban aún en estado de descomposición, por lo que de inmediato hicieron una comparativa con sus reportes más recientes.

Este lunes, Flores Armenta se reunió con Javier Ignacio Diaz Ballesteros, comisionado de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora; así como el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, para determinar acciones de trabajo entre los colectivos y las autoridades, así como los apoyos económicos para realizar sus rastreos en Sonora como viáticos, comida y gasolina.

“Siempre que he venido me han recibido muy bien, no tengo ninguna queja, tenemos apoyo de parte de ellos, queremos seguir con tanto con el apoyo del gobernador Durazo, estuvimos batallando por la gasolina y otros recursos, pero esperemos que continúe el apoyo por parte de ellos” expuso Flores Armenta previo a la reunión con funcionarios del Gobierno de Sonora.

Tras salir de la reunión, Ceci Flores expuso que se acordó con las autoridades la entrega de herramientas como pico y pala para realizar sus rastreos y la entrega de becas a menores de edad huerfanos de personas desaparecidas, así como la creación de la Asociación en Apoyo a las hijas e hijos de víctimas de desaparición.

Asimismo, señaló que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) estuvieron coadyuvando con las diligencias de ley correspondientes. Y señaló que pese a que fueron identificados por sus familiares, serán entregados por las autoridades, una vez que salgan los resultados de la confronta genética.