A invitación de Biden, AMLO participará en foro económico en California

A invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador participará del 15 al 17 de noviembre en un foro de cooperación económica de países del Pacífico y Asia, en San Francisco, California.

López Obrador adelantó este martes en su conferencia mañanera que en ese contexto sostendrá una reunión bilateral con Biden, a quien planteará la concreción de inversiones para un plan de desarrollo continental para atender a los pueblos y fenómenos como la migración y la violencia, en el que participen todos los países de la región, incluyendo a Cuba.

“Yo estoy planteando que se pueda poner en marcha un plan de desarrollo para toda América, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy. Se necesita un plan, que podamos llevar a cabo, para atender a los pueblos, el fenómeno migratorio y también la violencia, todo esto que preocupa mucho. Ya está demostrado que lo mejor es el desarrollo. Sí se puede lograr este desarrollo sin excluir a nadie”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

“Voy a insistir, y él coincide, en que no solo es el fortalecimiento de América del Norte. Biden está buscando financiamiento, créditos baratos, no solo para América del Norte, sino de toda América”, dijo López Obrador.

“La propuesta es que participen todos. Por ejemplo, en ese entonces, no se incluyó a Cuba, y se tienen que buscar que todos los países participen, nos complementamos, y así se convierte a América en la región más fuerte e importante del mundo. Esto fue lo que permitió en un tiempo el auge de Europa, que primero fue la Comunidad Europea y luego la Unión Europea”, expuso el tabasqueño.

Consideró que en los próximos años México continuará con crecimiento de la economía y del Producto Interno Bruto por los proyectos de infraestructura que se construyen en el sureste del país, como el Tren Maya y el Transístmico, pero también por la integración económica con Estados Unidos y Canadá.

“Sí, con estos dos proyectos y con la situación muy favorable para México, porque se están llevando a cabo reacomodos en el mercado mundial. Estados Unidos y sus inversionistas están a favor de fortalecer la economía, integrar la economía de América del Norte, no depender de Asia, entonces se están moviendo y se está invirtiendo más en México”, dijo.

Aseguró que está a menos de 20 días de entregar al bastón de mando de su movimiento de transformación y que en adelante se concretará en concluir las obras públicas emprendidas por su gobierno, pero dijo que a quien lo sustituya le recomendará una serie de recomendaciones para seguir impulsando el desarrollo económico.

“Como en 20 días entrego el bastón de mando, me quedo nada más terminando las acciones y obras de gobierno, pero una de las recomendaciones, que las tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, lo más seguro, pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para continuar la transformación”, dijo.

“Que no se deje de invertir en obras públicas, que no se pare la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y bienestar. Si ya se terminó el Tren Maya y el del Istmo, por qué no el tren desde Coatzacoalcos a Veracruz, y luego por qué no el de Veracruz a la Ciudad de México, y de la capital a Querétaro, a San Luis, al norte, a Guadalajara, Sonora, hasta la frontera”, siguió.

“Lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo que tiene que ven en el sector energético, ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería, desde luego, seguir invirtiendo en energías renovables, a ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica, que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina, el plan Sonora”, apuntó.

Destacó que los avances en el combate a la pobreza y el crecimiento de los ingresos de los hogares de menores ingresos no significan que los sectores más ricos de la población mexicana se estén empobreciendo, pues también han visto un aumento en sus ganancias.

El mandatario celebró que la desigualdad económica ha disminuido en el país según más reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que apunta que durante el gobierno de Felipe Calderón la diferencia entre los más ricos ganaban 35 veces más que los que ganaban menos alcanzó, distancia que se redujo a 15 veces en el periodo 2020-2022.

“Independientemente de si les caemos bien o no a nuestros adversarios, qué pueden decir ante esto. Ahí están los datos: del 2018 al 2022, a pesar de la pandemia, se redujo la pobreza, salieron de la pobreza 5 millones de mexicanos, pero todavía más importante es la reducción de la desigualdad económica y social”, subrayó.