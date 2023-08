Dimitri platica sobre “He cambiado”, el nuevo sencillo de la banda Dimitri y las Brujas

Staff/RG

Forman parte del elenco de “El Evento 40 VIP Puebla 2023” el miércoles 16 de agosto

Dimitri y las Brujas ha tenido gran éxito con “He cambiado”, su nuevo sencillo. El próximo miércoles 16 de agosto estarán en el evento de “El Evento 40 VIP Puebla 2023”.

Platicamos con Dimitri, gracias a las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo.

MD’B: Todo un suceso ha resultado el grupo Dimitri y las Brujas.

DIMITRI: La verdad es que es raro decirlo, pero sí, la verdad nos está yendo muy bien afortunadamente. Como que no creamos el proyecto pensando en que podría lograr conexión con tanta gente y es muy bello.

MD’B: Se acerca el 1 y el 2 de noviembre. Tomando en cuenta el nombre del grupo, ¿han pensado sacar algo en especial para esos días?

DIMITRI: Realmente no nos encanta que nos relacionan con ninguna temática de brujas, pero sí hemos adoptado la noche de brujas, que así le llaman también al Halloween, lo hemos adoptado para hacer un concierto especial cada año. Este año lo estamos posponiendo para el 2024, porque creamos una noche de brujas muy especial, pero no tenemos pensado sacar una canción o hacer algo específicamente del día de muertos.

MD’B: ¿A quién se le ocurrió este concepto y por qué llamarse Dimitri y Las Brujas?

DIMITRI: Fue algo que inició como un juego realmente. Lo de las Brujas se lo pusimos como un juego y pensamos que no iba a ser muy relevante, pero curiosamente la palabra bruja ha resonado en la cabeza de varias personas y ha tenido significados distintos a lo largo del tiempo y es muy bello ver en lo que se ha convertido el nombre.

MD’B: ¿Cómo llega la canción “He cambiado” a su vida?

DIMITRI: Llega en un momento bastante abajo, podríamos decirlo así emocionalmente. Es una canción que yo compuse en un momento en donde me di cuenta que tenía depresión y quise escribir al respecto, quise desahogarme en una canción y nación de esa manera, como en una manera muy genuina. A la hora de sumar a Nicole Favre que es una gran artista peruana que nos encontramos en el momento, como que todo hizo click en ese sentido y me di cuenta que había más personas que conectaban con ese sentimiento.

MD’B: ¿A qué suena más “He cambiado”? ¿A Dimitri y las Brujas, a Nicole Favre o a ambos?

DIMITRI: Creo es justo la combinación perfectamente. Ella justo le dio ese toque suyo que es vulnerable y como que abrió un espacio en nuestro mundo que nos encanta, porque creo que en nuestro mundo muchas de las brujas estaban asustadas de que al entrar ella todo lo cambiaba, pero justo lo complementó y fue algo muy bello.

MD’B: La gente sigue esperando cambios para bien en el mundo y hay quien jamás deja de luchar por ello. ¿”He cambiado” qué tanto paralelismo tiene con la situación que está viviendo no solamente el país, sino el mundo entero?

DIMITRI: Justamente nosotros estamos en un cambio emocional, somos personas que no solo por los tiempos que estamos viviendo y por la edad que tenemos, estamos muy conscientes de nuestra salud mental. Nuestra canción habla mucho del tema y creo que tiene mucho que ver con los cambios que también como sociedad o como país podemos vivir. Esta canción si bien es para desconectarte un poquito, también es para conectarte con la depresión y con ese lado más oscuro.

MD’B: En relación al video, ¿cómo llegó la historia del mismo, a quién se le ocurrió?

DIMITRI: Para nosotros ha sido siempre súper importante acompañar nuestra música con los elementos visuales y ahora nuestra agencia de management que se llama La Catrina Music que también tiene La Catrina Films y han apostado cosas increíbles de nuestro proyecto. Hicieron este último video con inteligencia artificial también y con animación en posproducción, que a nosotros nos emociona muchísimo, porque jamás imaginamos que nuestro proyecto tendría conexión con ese tipo de cosas. Esa inteligencia artificial justamente planteó unos monstruos dentro de nosotros, como caricaturas. Esos monstruos son la depresión, la ansiedad, esos monstruos con los que uno carga todos los días. Esa conexión entre la música y el video sentimos que fue perfecta.

MD’B: ¿Qué le aprendieron a Nicole Favre?

DIMITRI: Sin duda la versatilidad que tiene. Es una artista súper camaleónica y siempre puede integrarse a cualquier mundo y eso nos encantó. En nuestro mundo no es fácil incluirse.

MD’B: ¿Qué le aporta Dimitri y las Brujas a Nicole Favre?

DIMITRI: Ojalá que mucha magia de entrada. Sentimos que le damos un giro a sus curvas en su música y ojalá que ella también pueda compartirla con su gente a lo largo del tiempo.

MD’B: Musicalmente, ¿qué tanto cambia a partir de ese momento Dimitri y las Brujas en relación a lo que venían haciendo?

DIMITRI: Siento que estamos cambiando constantemente, no solo por una canción. Todos los días estamos en una constante evolución y justamente el concepto de invitar a artistas nuevos y a brujas nuevas, la verdad es que nos ha abierto muchas puertas y sentimos que constantemente estamos cambiando. No siento que estamos definidos todavía y eso es algo que además nos emociona, el no definirnos. Siento que nuestro proyecto defiende justo la idea de no encasillarnos y de no etiquetarnos en ningún lado y en un solo género. Nos encanta seguir cambiando.

MD’B: ¿Cuál es el sello que los diferencia de los demás artistas y grupos de su género?

DIMITRI: La verdad es que justamente en esta búsqueda constante de mutar y de evolucionar siento que hemos también creado una comunidad muy sólida que siento que es muy única; la comunidad de las brujas es para nosotros muy especial y sentimos que no hemos encontrado eso. Anterior a las Brujas nosotros estábamos en otros proyectos y sentimos que aquí es como lo han ubicado y sentimos que había un diferenciador en este proyecto en ese sentido. Sentimos que teníamos un lugar al cual pertenecer y siento que la gente que nos sigue así lo siente. Sería curioso decir que tal vez somos diferentes en algún sentido musical o que estamos descubriendo algo que no se había hecho, pero sí sentimos que nuestra comunidad es muy especial y muy única.

MD’B: ¿Cuál es el sonido que le aporta Dimitri y las Brujas a la música? ¿Con qué sonido se eternizan y que nunca cambiarían de su música?

DIMITRI: Confío mucho en el sonido de nuestras guitarras, en el poder de nuestras guitarras rockeras combinadas con tal vez este mundo romántico, más pop. Algo muy curioso es que tenemos una bruja en la banda que toca el acordeón y que cada vez estamos integrando más. Eso a mí me emociona mucho; siento que eso podría marcar una diferencia en nuestra música y que es importante y ojalá que sea la que dejemos para la eternidad. Creo que el sueño de cualquier artista es que tu arte y tu trabajo se queden plasmados.

MD’B: Platícanos de tus letras y qué es lo primero que surge en ti, ¿la música o la letra?

DIMITRI: Siempre es muy distinto. A veces me despierto con una frase en la cabeza y la tengo en prioridad. A veces trabajo una idea por meses. A veces hay una canción que sale en algunas horas y es como un golpe de creatividad que te llegue así. Creo que justo también que sea distinto que no es una rutina creativa es lo que hace de cada canción especial y única.

MD’B: Forman parte del elenco del “Evento Los 40 VIP Puebla 2023” el próximo miércoles 16 de agosto en Plaza Dorada. ¿Qué es lo que van a presentar?

DIMITRI: Vamos a presentar nuestras últimas dos canciones que nunca las hemos tocado en vivo. Son “He cambiado” y “Contacto cero” y además vamos a compartir escenario con artistas enormes que no tenemos el gusto de conocer en persona, pero que admiramos de hace mucho y eso nos emociona muchísimo.

MD’B: De estos artistas que van a estar, ¿quién ha influido en ustedes?

DIMITRI: Creo que sin duda Paty Cantú y Río Roma han sido exponentes del pop en los últimos años; son de los principales y para nosotros el pop siempre ha sido como una raíz que tenemos muy dentro y creo que ellos son exponentes que a nosotros nos han influenciado mucho desde que éramos más jóvenes.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

DIMITRI: Que nos vayan a ver a Puebla este 16 de agosto en el “Evento 40 VIP”, que nos vayan a ver este sábado 12 de agosto a la Feria de Tulancingo y que nos vayan a ver el 23 de septiembre al Foro Tims en Monterrey. Estamos muy emocionados con todos estos aquelarres.