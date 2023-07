Muere la cantante Sinéad O’Connor a los 56 años

LA JORNADA

Ciudad de México. La cantante irlandesa Sinéad O’Connor murió a la edad de 56 años, según informaron hace unas horas medios del Reino Unido.

La polémica cantante alcanzó fama mundial con su balada Nothing Compares 2 U en 1990, una de las canciones más destacadas en la historia de la música, tema compuesto por Prince y que catapultó a O’Connor a la fama .

Sinéad fallece apenas 18 meses después de que lo hiciera su hijo Shane, quien se quitó la vida con 17 años. Este episodio agravó la salud mental de O’Connor, que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2003 y amenazó en varias ocasiones de manera pública con suicidarse, lo que hizo saltar las alarmas sobre su situación.

Por el momento, no se conocen detalles en torno a su fallecimiento ni las causas de éste.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante estuvo desde muy joven ligada a la escena musical de la capital irlandesa, no en vano desde sus inicios a finales de los 80 protagonizó una enemistad con los ya por entonces famosos U2. Un conflicto que terminaría resolviéndose con los años.

The Lion and the Cobra fue su primer álbum, lanzado en 1987 cuando O’Connor apenas tenía 21 años. Impresionó por la calidad de su voz, aunque el mundo sería consciente de su fuerza tres años después, cuando su interpretación del Nothing Compares 2 U se convirtió en uno de los mayores éxitos que se recuerdan y que aún a día de hoy se asocia a la cantante.

La irlandesa causó polémica cuando en una ocasión, protagonizó uno de los eventos más polémicos de la escena musical cuando rompió la foto de Juan Pablo ll durante una presentación en vivo. Fue el 3 de octubre de 1992, cuando asombró a todo Estados Unidos tras ese acto decidió cantar una versión acapella de la canción War de Bob Marley en lugar de una canción de su álbum más reciente.