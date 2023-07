Paola Angon entrega pavimentación de Avenida 5 de Mayo, petición solicitada por casi 10 años

Staff/RG

-Tras casi 10 años de petición por parte de los vecinos, la Presidenta Paola Angon entregó la obra integral de pavimentación de la avenida 5 de mayo en el Barrio de Santiago Mixquitla.

San Pedro Cholula, Puebla.- La administración que encabeza la Presidenta Municipal Paola Angon nuevamente responde a las familias cholultecas con obras integrales que contribuyen a su bienestar, con la entrega de pavimentación de la avenida 5 de Mayo en el Barrio de Santiago Mixquitla, atendiendo una petición que tenía cerca de 10 años de ser solicitada.

Acompañada de las vecinas y vecinos, además de integrantes del comité de obra, la munícipe inauguró la obra integral que consta de más de 1,100 metros cuadrados de pavimento con adocreto, pintura para guarniciones y tipo tráfico, así como también para pasos peatonales; además se integraron registro y trincheras pluviales, señalética, bolardos y topes viales, con lo que el Gobierno que encabeza Angon Silva brinda a las familias mayor tranquilidad y movilidad.

“Muchas gracias a las autoridades correspondientes y a nuestra Presidenta Paola por hacer realidad esta obra y con base a la petición que adjuntamos. Hoy estamos juzgando la gran calidad de persona que es la Sra. Presidenta Paola Angon, muchas gracias a usted y a toda su comitiva, en representación de los vecinos de verdad gracias. También a ellos gracias por sus firmas y acudir a las juntas”, indicó la presidenta del comité de obra, Neri Avendaño Torres.

“Es un gusto regresar a esta calle 5 de mayo y ver concluido el trabajo; quiero agradecer a los vecinos por el apoyo y paciencia, me comentaba la presidenta del comité, la Sra. Neri que llevaban pidiendo esta calle desde el 2014. Yo recuerdo muy bien cuando pasé por estas calles cuando estaba en campaña, e hice el compromiso con algunos de ustedes. Cuando me comprometo lo cumplo, no prometo: me comprometo. En ese momento dejé mi palabra empeñada con ustedes y sus familias, y hoy con mucho orgullo, vengo a recoger esa palabra, con este Gobierno que sí escucha y camina con ustedes, conocemos las necesidades y parte de ellas las vivimos día a día”, comentó a los presentes Angon Silva.

En este evento estuvieron presentes el Regidor de Obra, Cuauhtémoc Betanzos Terroba; el Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Generales, Carlos Carpinteyro, la Presidenta del comité Neri Avendaño Torres; Tesorero, José Héctor Talavera y primera vocal de dicho comité, Patricia Luna González.

Con estas acciones el Gobierno de Cholula que encabeza la Presidenta Municipal Paola Angon refrenda su compromiso que hizo desde campaña con las familias, recalcando que el trabajo se construye en equipo para lograr los objetivos que necesitan, para vivir en un mejor municipio para todas y todos.