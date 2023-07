Necesaria una coordinación intermunicipal en materia de seguridad: Álvarez

El Valle

Toluca, Méx.- “Necesaria una coordinación permanente entre los municipios en materia de seguridad, independientemente de las preferencias políticas”, señaló el diputado local, Braulio Álvarez Jasso.

En entrevista, refirió que la coordinación intermunicipal se debe de dar entre los municipios vecinos con Toluca, debe haber reuniones periódicas que permitan establecer una comunicación para las diferentes acciones que se tienen que tomar para inhibir a la delincuencia y no se pase de un municipio a otro.

Dijo que también esa coordinación es necesaria con la Fiscalía y la Secretaría mexiquense y con los tres niveles de gobierno, debe de ser un trabajo muy bien coordinado, “El trabajo de seguridad, es un tema que atañe a todos, yo creo que nadie puede decir, a mí me toca a mí no me toca; es un tema que debe darse de manera coordinada y todos somos corresponsables”, apuntó.

Álvarez Jasso señaló que cada municipio tiene sus propias estrategias, pero al final la coordinación es importante con las diferentes instancias; pues el fenómeno de la inseguridad no respeta fronteras y la cercanía de un municipio con otro muchas veces la divide una calle.

El diputado por el Distrito II de Toluca, dijo que como legislatura, también están haciendo llegar temas que tienen que ver con la seguridad, “pues a seguridad nos toca a todos”.

Finalmente, dijo que a la población preocupa que se presenten casos de inseguridad. “Por ello, las autoridades debemos de trabajar para evitar más hechos delictivos; no podemos acostumbrarnos a ver hechos delincuenciales como los del pasado miércoles. Reforzar la seguridad y hacer lo que nos toque, la seguridad de la ciudadanía es la más importante”, insistió.