Accidente de tren en Odisha: KIIT ofrecerá empleos y educación a las familias de las víctimas de Odisha

PRNewswire

La Universidad KIIT de Bhubaneshwar, India ofrecerá empleo a un miembro de la familia y educación gratuita a los niños que perdieron a sus padres en el trágico accidente de tren ocurrido la semana pasada cerca de Balasore, en el este del estado de Odisha.

KIIT & KISS Founder Dr Achyuta Samanta announcing support to the family members of the Odisha train mishap victims.

Al anunciar el paquete humanitario el miércoles en Bhubaneshwar, el Dr. Achyuta Samanta, fundador de KIIT y KISS, dijo: “No podemos aliviar el dolor de los familiares de quienes fallecieron en el accidente de tren, pero haremos todo lo posible para apoyarlos. Intentaremos apoyar a las familias de las víctimas al ofrecer un empleo en KIIT y KISS a un miembro de cada familia, según sus aptitudes, y brindaremos educación gratuita a sus hijos en KIIT y KISS según sus aptitudes, desde el primer curso hasta el nivel superior. Les informaremos cómo solicitar el empleo y la educación gratuita”.

KIIT, una de las principales universidades de la India, siempre se ha ofrecido y ha ampliado los servicios humanitarios durante cualquier período de mala disposición. Durante la COVID-19 también, KIIT se ofreció a apoyar a cientos de estudiantes que habían perdido a sus padres en la pandemia al brindar educación gratuita, empleos a los familiares de los enfermos de la COVID-19 y ayudar a las personas a través de diferentes medios. Ahora, KIIT se ha propuesto ayudar y apoyar a las víctimas del accidente de tren.

El accidente de tren de Odisha en Bahanaga, Balasore fue el accidente de tren con más muertes en décadas en la India, donde de un total de 288 muertes, 39 son de Odisha. “Agradecemos y elogiamos el esfuerzo de la población local por su respuesta inmediata para salvar la vida de las personas, también, el esfuerzo del Gobierno de Odisha bajo el liderazgo de Shri Naveen Patnaik, el honorable primer ministro, quien salvó la vida de miles de personas en el accidente. KIIT y KISS rezan por las almas de las personas que fallecieron en el accidente y transmiten su pésame a los familiares. Este apoyo brindará asistencia a las familias de las víctimas y garantizará un futuro mejor para sus hijos”, dijo el Dr. Samanta.