Corte Electoral fija para el 22 de junio el juicio a Bolsonaro

PRNewswire

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) fijó para el 22 de junio el juicio de la causa abierta contra Jair Bolsonaro relacionada con la reunión, realizada en julio del año pasado, en la que el expresidente convocó a embajadores al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, y atacó el sistema de voto electrónico.

Luego de la reunión, el Partido Democrático Laborista (PDT) presentó una demanda ante el TSE, en la cual acusa al expresidente de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.

A continuación, en una medida cautelar, el tribunal ordenó la retirada de las imágenes de la reunión de las redes sociales y la transmisión oficial del evento por considerar que se divulgaron hechos falsos o descontextualizados sobre el sistema de votación.

En un dictamen enviado al TSE, el Procurador General Electoral defendió la condena de Bolsonaro. Para el órgano, el expresidente divulgó a embajadores información no veraz sobre el sistema de votación.

En el curso de la acción, la defensa de Bolsonaro argumentó que el caso no podía ser juzgado por la Justicia Electoral. En el entender de sus abogados, el acto con los embajadores se realizó el 18 de julio, cuando Bolsonaro no era candidato oficial a las elecciones de 2022 y su nombre aún no había sido aprobado en una convención del partido.

De ser condenado, Bolsonaro será inelegible por ocho años y no podrá competir en las próximas elecciones.