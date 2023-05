Día Mundial de la Leche: Los productos lácteos ocupan el 4to lugar en el PIB de la industria alimentaria en México

Staff/RG

En 2020, México produjo 12 mil 554 millones de litros de leche, el tercer producto más preciado dentro de la producción pecuaria nacional.1

Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua son los estados con mayor volumen de producción de leche en todo el país; juntos representan más del 50%.

Ciudad de México a 30 de mayo de 2023.- Con el paso del tiempo, la industria mexicana de lácteos ha sabido adaptarse y evolucionar a la par de las necesidades y tendencias de la población. Gracias al trabajo conjunto de ganaderos, pequeños, medianos y grandes productores, así como el uso de la tecnología y prácticas innovadoras, México destaca a nivel mundial por su robusta cadena de producción de productos lácteos.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), la elaboración de la leche y sus derivados representa el 4to lugar en el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria alimentaria nacional. Además, México ocupa la posición 8 a nivel mundial en la producción de leche de bovino2; tan solo 2017 a 2021 la producción nacional de leche incrementó 9%, y la producción anual promedio fue de 12.29 mil millones de litros de esta proteína de origen animal.3

Son cuatro estados de la República Mexicana los que concentran la producción nacional leche y es Jalisco el que ocupa el primer lugar con 20% de la producción, seguido de Coahuila, con 12%, y Durango con 11%; en la cuarta posición se encuentra Chihuahua, con el 10%.4

En el marco del Día Mundial de la Leche, que se conmemora cada 1° de junio, Sergio Maynez, Gerente Nacional de Ventas de Ganado Lechero de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México, apuntó la importancia de la leche y los productos lácteos en la dieta diaria de las personas, ya que su ingesta es clave para gozar de buena salud y mantener una alimentación saludable.

“La leche es uno de los alimentos más completos y nutritivos que existen, ya que proporciona al cuerpo micronutrientes esenciales como el calcio, fundamental para mantener en buen estado la salud cardiovascular y ósea; la vitamina A, que fortalece a los pulmones, al intestino y mejora la calidad de la visión. La vitamina B12, importante para el desarrollo neurológico, y el magnesio, elemento encargado del correcto funcionamiento del sistema nervioso y los músculos del cuerpo”, destacó.

Gracias a su versatilidad, de la leche surge una gran variedad de alimentos, tales como como:

Leches fermentadas. También conocidas como yogurt, se obtienen de la fermentación de la leche y contiene múltiples micronutrientes, minerales y vitaminas como sodio, fósforo, magnesio, zinc, yodo, potasio, vitamina A, vitamina D, vitaminas del complejo B, principalmente B2, B3 y B12.5

Quesos. Se elaboran a partir de la coagulación de la proteína de la leche (caseína) y es rico en vitaminas A, B y D. Se calcula que en el mundo existen más de 2 mil variedades de quesos y en México somos afortunados de tener quesillo o queso Oaxaca, el cual fue considerado como uno de los cinco mejores a nivel global de acuerdo con Taste Atas.

Mantequilla. Es un producto graso que se deriva de la leche y su consumo moderado aporta antioxidantes y vitamina K2.

Leche condensada. Este producto es leche de vaca a la cual se le extrae parcialmente el agua y se le agrega azúcar o edulcorantes para darle un sabor dulce.

Leches evaporadas. Se trata de un concentrado de leche, ya que a través de un tratamiento térmico (que garantiza su inocuidad) pasa por un proceso de extracción de agua a un 60%.

Leches en polvo. Se trata de leche totalmente deshidratada y su contenido de agua es igual o menor al 5% de su composición.

Nata. Este derivado lácteo es rico en grasa que se obtiene del reposo o la centrifugación de la leche. Se compone de bajas cantidades de proteína y lactosa.

Para garantizar un alto nivel en la calidad de la leche y sus derivados es importante que la industria pecuaria cuente con aliados que brinden una amplia variedad de vacunas, medicamentos y tecnologías que garanticen la salud de los animales, por ello, MSD Salud Animal refuerza su compromiso con el primer eslabón de esta cadena de producción al crear acciones como “One Health” (Una Sola Salud) que lleva a cabo esfuerzos para mejorar en conjunto la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente.

Para ello, esta compañía innovadora cuenta con herramientas como la tecnología SENSE HUB®, una herramienta de monitoreo de ganado que ofrece información en tiempo real sobre el estatus de reproducción, salud, nutrición y bienestar de las vacas lecheras.

Gracias a esta tecnología, los ganaderos de la industria láctea pueden tomar decisiones basadas en datos para maximizar la productividad.

