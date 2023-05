Alejandro Moreno acusa a Morena de desesperación en Coahuila y EdoMéx

Staff/RG

PREGUNTA.- Te preguntaba sobre estos mecanismos que está usando el presidente de la República, directamente, para doblar a sus incondicionales de que no querían ir en Coahuila, no querían declinar y pues ahora anuncia con el PT esta declinación.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Primero, nosotros estamos muy contentos, en el Partido Revolucionario Institucional, en la coalición Va por México hemos estado presentes en ambas campañas políticas, en el Estado de México con Alejandra del Moral y en Coahuila con Manolo Jiménez.

Y bueno, esto es una muestra más de la desesperación de Morena, de sus aliados, del gobierno de la República, porque saben que van a perder las elecciones, utilizan distractores para querer generar percepciones que no existen.

Estamos claramente, claramente así se muestra, en una amplísima ventaja, más de 20 puntos arriba en Coahuila.

Y lo que están haciendo en que un partido político decline a favor de uno de los aspirantes en el estado de Coahuila, pues es algo que no les va a sumar nada, ni les va a decir nada.

Quiero reconocer lo que han hecho quienes aspiran en el territorio por esos partidos, porque se han mantenido y no se están prestando a la farsa que están simulando para querer generar una percepción en Coahuila.

Les vamos a ganar, los vamos a barrer en Coahuila de manera clara y de manera contundente, y Manolo Jiménez con la confianza de los ciudadanos será el próximo gobernador de Coahuila.

Y en el Estado de México, ustedes saben, hay muchas mediciones, mediciones que antes pues no sacaban a cada rato mediciones y que estaban arriba, después de dos meses está claro que Alejandra del Moral no solo alcanzó, ya rebasó y vamos a ganar la gubernatura en el Estado de México.

Y los que conocemos en las elecciones del Estado de México, hemos dado puntual seguimiento siempre a mediciones a lo largo del tiempo, nosotros respetamos, pero lo que sí está claro es que Alejandra del Moral fue una candidata que no solo se ha fortalecido, que está cercana con la ciudadanía y que vamos a ganar de manera clara y de manera contundente el 4 de junio.

PREGUNTA.- Pero los riesgos, los riesgos de que se utilice al Estado para presionar…

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Lo hemos denunciado, sin duda, lo hemos denunciado.

PREGUNTA.- Estos riesgos que se ven y que es la antesala de lo que vamos a ver en el 2024.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No lo podemos permitir, lo hemos denunciado, no solo exigimos, sino lo hemos demandado siempre que el gobierno federal saque las manos de las elecciones, no vamos a permitir que se quieran robar la elección del Estado de México, no lo vamos a permitir.

La coalición Va por México está muy fuerte, muy potente, PAN, PRI, PRD y en el caso del Estado de México Nueva Alianza. Se ha hecho una coalición fuerte, sólida, potente con la sociedad civil.

Ustedes vieron los grandes debates de Alejandra del Moral, donde dejó claro quién tiene la capacidad, quién tiene el carácter, el talento para gobernar el Estado de México. Entonces la ciudadanía va a salir a votar.

Por eso no solo invitamos, exhortamos a los ciudadanos a que participen, su voto es muy importante en el Estado de México, porque eso va a impedir que Morena siga destruyendo este país, están desesperados.

No solo les vamos a demostrar que hoy estamos más fuertes que nunca, que hay una sociedad civil vibrante, y en esta etapa de culminación de campañas vamos a cerrar fuerte, va a cerrar muy fuerte Alejandra del Moral, y por eso están enloquecidos, mandando servidores públicos, violando la ley, servidores públicos que trabajan en los gobiernos de Veracruz, en el gobierno de Michoacán, en el gobierno de Puebla, en todos lados trabajando y queriendo ganar la elección.

No la van a ganar, no se los vamos a permitir y los ciudadanos le van a poner un alto a Morena el 4 de junio y Alejandra del Moral será la próxima gobernadora.

PREGUNTA.- En el caso del Estado de México ¿se va a judicializar la elección, prevén ustedes, ya que se ha cerrado el margen entre una y otra candidata? Y en el caso de Coahuila, cualquier otra dimisión ¿no afectaría entonces al partido? En unas horas más dará conferencia el Partido del Trabajo, que dice que podían dejar solo otra vez a Ricardo Mejía ¿esto afectará al partido?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Nosotros estamos firmes y sólidos y lo pongo en contexto.

En Coahuila estamos muy sólidos, competitivos, con una amplia ventaja, más de 20 puntos, más que hacer declinaciones que les den votos al oficialismo, a Morena, en un acto de desesperación, quieren generar una percepción. No les va a dar ni un voto.

Yo creo que están traicionando a quienes postularon ellos, es una verdadera calamidad lo que les han hecho a quienes abanderaron sus partidos, eso es, traicionan a su gente, no tiene palabra, y de manera clara, de manera contundente, sin confiarnos, con una gran propuesta, una gran plataforma que ha hecho Manolo Jiménez con la coalición va por la seguridad de Coahuila, Va por México, les vamos a ganar de manera amplia, muy contundente.

En el caso del Estado de México será una elección donde vamos a competir con todo, donde vamos a ganar la elección.

Y bueno, todos los incidentes que se dan en una campaña política, cualquier partido político o cualquier ciudadano tiene los derechos no solo de presentar sus quejas, sus denuncias.

Y lo que queremos es que decida la democracia, que decidan las y los ciudadanos y estamos muy convencidos que Alejandra del Moral no solo va a ganar, va a demostrar que fue la mejor opción para los mexiquenses.

PREGUNTA.- Y de los incidentes, por ejemplo lo que sucedió en Monclova, el incendio en el Comité Electoral de la entidad ¿de qué forma van ustedes a resguardar?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen que garantizar paz, armonía y seguridad en las elecciones, cada quien asumiendo su responsabilidad, los partidos políticos asumir la nuestra.

Nosotros hacemos una invitación amplia a la sociedad civil, a los ciudadanos, a todos, a las militancias a que participen, a que voten, a que sean respetuosos, como son las y los ciudadanos, una jornada cívica tranquila. Eso es lo que nosotros demandamos.

Pero sí vemos a un gobierno de la República, un gobierno federal, a Morena, totalmente enloquecidos.

Es más, esa conferencia de prensa no hay que perdérsela, para que vean las caritas que hace Mario Delgado, quién les puede creer, son unos cínicos verdaderamente, cómo traicionan a su gente, pero qué bueno que se está dando cuenta la gente, porque al final del día esas son sumas que restan.

Entonces nosotros muy bien, muy consolidados, muy contentos y Manolo Jiménez en Coahuila será el próximo gobernador.

Vamos a darles, luego no les gusta lo que dicen, les vamos a dar una paliza, es más, registra una, una “macaniza” les vamos a dar en el estado de Coahuila.

Y en el Estado de México con Alejandra del Moral les vamos a ganar la gubernatura.

PREGUNTA.- Se ha dicho mucho de que ustedes los priistas cambiaron el triunfo del Estado de México por Coahuila, la gente tiene esa percepción, algunas.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No. Eso no lo dice la gente. Eso lo dice Movimiento Ciudadano, hay que ser específicos y claros. Los grandes esquiroles de esta elección es Movimiento Ciudadano.

Porque imagínate tú qué les puede dar que a 10 días de la elección hicieran una campaña para atacar un partido político como el PRI, que es parte de la coalición, y eso, no tienen ni candidato en el Estado de México, no tienen candidato en Coahuila. Entonces lo único que hacen es hacerle de esquiroles y lacayos a Morena.

Entonces, no porque estemos peleando, lo señalamos. Por eso de manera contundente lo salí a decir.

¿Eso a quién es al único que ayuda? A Morena. Son los trabajadores al servicio de Morena, le dieron la orden a Dante Delgado y a sus marionetas, al señor Máynez y al señor Chertorivski, que no ven los resultados.

El señor Chertorivski cuando fue candidato en la Ciudad de México, sacó el 2 por ciento, aquí en la Ciudad de México, y el señor Máynez tanto que nos critica, búsquenle en el internet cuando estaba en el PRI, era el principal, así como perro rabioso que defendía ahora a Dante Delgado, así defendía al expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto, hay que ver sus intervenciones en la Cámara. Verdaderamente que son unos cínicos estos y creen que la gente les va a creer.

Pero ¿sabes qué es lo mejor y por qué estamos contentos? Porque se quitaron la máscara, previo a la elección. No te imaginas cómo les fue en las redes sociales en esos días y en estos días, cómo los agarró la sociedad civil porque saben que se están prestando a ello.

Porque imagínate, hoy el pueblo de México está sufriendo las decisiones que de manera legal con su mayoría simple hace Morena en el Congreso, y si hubiéramos ido juntos en la coalición del 2021, con Movimiento Ciudadano, Morena ni siquiera tenía la mayoría simple, así es que es responsabilidad de Movimiento Ciudadano.

Entonces lo que hicimos fue precisar la posición del partido.

Ah, para el 2024 está claro, y esto no lo digo yo, no son las encuestas, son los números en el resultado del INE, en el 2021 el PAN sacó el 18 por ciento de la votación, el PRI el 18 por ciento de la votación y el PRD prácticamente el 4 por ciento de la votación. Es el 40 por ciento del electorado.

Morena sacó el 34 por ciento, el Verde sacó casi 6 por ciento, y el PT casi 4. Ellos tienen 44 por ciento, contra 40, con MC con 6, ¿entonces tú crees que no se puede ganar la presidencia? ¿por qué no se suman? Porque le quieren hacer el trabajo a Morena.

PREGUNTA.- ¿Pero ya van a despertar de su letargo Va por México o todavía …?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Nosotros estamos trabajando muy bien, aquí respetamos todas las posiciones, por más que quieran decir, es una oposición que está trabajando, que hemos luchado con todo y contra todo lo que ha hecho este aparato del gobierno.

Nosotros estamos bien, estamos en tiempo, estamos construyendo fuerza, fortaleza.

Lo más importante es la elección del 23, no hay que correr, primero es el 23 y luego es el 24.

Entonces estamos trabajando, nos estamos reuniendo, en los próximos días haremos anuncios importantes en la coalición Va por México. Así que estamos echados para adelante, muy bien, con mucha firmeza, con mucha propuesta.

Y como les decía, vamos a ver la fuerza y la participación ciudadana el 4 de junio.

Muchas gracias.