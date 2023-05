Con “Cielito Lindo” y subir a una fan a cantar; Imagine Dragons se lleva el primer día del Corona Capital Guadalajara

MILENIO

Ante cerca de 35 mil personas, la banda estadounidense Imagine Dragons protagonizó las escenas más emotivas de la primera jornada de actividades de la cuarta edición del Corona Capital Guadalajara en el Valle de la Arena VFG, desde cantar con fans, interpretar el “Cielito Lindo” y dejarse ver cercanos con sus seguidores.

La agrupación de Las Vegas, integrada por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman hizo que los asistentes corearan a todo pulmón temas como “My life”, “Believer”, y “Thunder”, este último interpretado además por una joven fan a la que la banda subió para que les hiciera compañía en los coros, tal como ocurrió en el concierto de su gira Mercury World en Monterrey el viernes pasado cuando invitaron a un niño a cantar este mismo tema.

Luis, Alejandro e Ismael, que no rebasan los 22 años se encontraban en la primera fila durante la intervención de Imagine Dragons, compartieron que desde que llegaron desde al festival a 13:30 del sábado se apropiaron de ese lugar y casi no se movieron a ningún otro escenario para disfrutar de cerca de su banda favorita.

Fueron testigos del espectacular inicio de pirotecnia y luces y sonido de la banda, de la forma en como Imagen Dragons irrumpió espectacularmente en el escenario, de los mensajes de satisfacción de Dan, al decir repetir en diversas ocasiones lo contento que estaba estar en Guadalajara, en un particular espanglish, “es una bella noche, celebremos la vida”, dijo.

Durante la interpretación de “Believer” se lanzaron trozos de papeles metálicos sobre las primeras filas frente al escenario que con las luces y el humo crean un especial efecto visual.

La presencia de Imagen Dragons en el Corona Capital Guadalajara, fueron los 90 minutos de mayor intensidad de la primera jornada en la que cada uno de los integrantes mostró algunos minutos de virtuosismo, entre los cuáles el más llamativo fue el del bajista Ben McKee. Con bailes, ovaciones y aplausos el público fue el coro detrás de “It’s time” y otros éxitos.

Aun cuando la banda emitió los últimos acordes de su paso por Guadalajara y muchos comenzaron a enfilarse hacia la salida, una buena parte de los congregados siguió la fiesta con M83 en el Viva Tent y Bloc Party en el escenario KIA.

Para Julia y Eduardo que llegaron al Corona Capital desde Aguascalientes además del espectacular show de Imagen Dragons y lo mejor de la jornada fue haber escuchado a Bloc Party, con temas como “Banquet”. Dijeron que les gustó escuchar también “Pompeii” y “Happier” de Bastille, “We don’t talk anymore de Charlie Puth, y en general las sesiones de Totally Enormous Extinct Dinosaurs y Lewis Ofman. Comentaron que les gustó “Close” y “Don’t let me down” de The Chainsmokers

Entrar y salir del Valle VFG en el Corona Capital implica siempre cierta dosis de caos, debido a la gran concentración de personas en un solo sitio. Otro de los desaciertos ocurrió en el estacionamiento que se ubica sobre la carretera a Chapala frente a la entrada a la Arena VFG, debido a la poca luz, eran auxiliados por personal para encontrar sus autos de forma más fácil.

En las afueras del festival decenas de taxistas ofrecieron sus servicios a quienes salían y en los dos carriles de la Carretera a Chapala, en las afueras del Valle VFG se veían cientos de autos de particulares estacionados al pie del camino, al igual que conductores de plataformas aguardando el momento en ser requeridos.

La fiesta en el Valle VFG continúa hoy 21 de mayo. Mayor información en el sitio https://www.coronacapitalgdl.com/