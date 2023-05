SOY FÚTBOL

Con la definición de tres de las series de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil como plato fuerte, este lunes hay una breve pero valiosa cartelera de juegos en la lista de programación, destacando el duelo de la Roma vs Salernitana de Paco Memo Ochoa en la Serie A.

La Liga Femenil MX arrancará con su show a las 17:00 horas con el duelo de América, vs FC Juárez, continuando con el Tigres vs Atlas y cerrando con las Rayadas vs Tijuana.

En el ámbito internacional también destacan los partidos del Mundial Sub 20, donde Uruguay e Inglaterra tendrán partidos contra Irak y Túnez.

Partidos para hoy lunes 22 de mayo; Liga MX Femenil, Premier League y más