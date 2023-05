Emite EU alerta de viaje a México por actividad del volcán Popocatépetl

Excelsior

Ante la caída de ceniza y el aumento en la actividad del volcán Popocatépetl, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México.

A través de sus medios oficiales la representación diplomática subrayó que el coloso ha tenido actividad considerable desde el pasado 15 de mayo, lo cual se ha reflejado en cientos de temblores y exhalaciones de humo y ceniza.

Agregó que, de acuerdo con autoridades locales, es recomendable mantener una distancia de 12 kilómetros del volcán.

