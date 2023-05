Luis Arturo platica sobre “CTRL-Z”, tu tercer álbum discográfico

Lo lanza el próximo jueves 25 de mayo.

Por Mino D’Blanc

El próximo jueves 25 de mayo el cantante, actor, compositor y creador de contenidos mexicano Luis Arturo lanza “CTRL-Z”, su tercer álbum discográfico.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal.

MD’B: Este 25 de mayo es una fecha importante para tu trayectoria porque lanzas tu tercer disco.

LA: Exactamente. Es un álbum que le tengo muchísimo cariño porque habla de desamor. Yo no estoy dolido. Es algo muy bonito.

MD’B: ¿Cuál es el sello que diferencia a este disco de los otros dos discos que has lanzado y por qué decidiste hacerlo así?

LA: En este disco solo hay un cover. Esa es la diferencia más grande que hay en este disco. Las canciones son mías, son inéditas. Otras son de otros autores; tengo canciones de Alex Freites que es un productor guatemalteco, Nelsen, Some que es el autor de “CTRL-Z”, entre otros.

MD’B: ¿Cómo llegaron las canciones a este disco? ¿De qué hablan?

LA: Muchas de las canciones son temas de amor; cosas bonitas que puedes disfrutar. En el caso de “CTRL-Z” es una canción que habla de desamor, de cómo quisieras regresar el tiempo para estar con esa persona que tanto amas.

MD’B: ¿Estuviste dolido en algún momento de tu vida?

LA: No, yo no estoy dolido, pero a mí siempre me han gustado las canciones de desamor, las he disfrutado y siempre las he cantado con muchísimo sentimiento. Eso me hizo conectar mucho con esas canciones.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género?

LA: Estar combinando la actuación con la música. A parte de que traemos un sonido muy fresco y algo como que la gente creo que puede conectar bastante al momento de escuchar la música, es algo muy padre y que pueden disfrutar aún más.

MD’B: ¿Con qué instrumento compones?

LA: Con la mente (ríe). Obviamente toco algunos instrumentos como el ukulele, la guitarra y un poquito de piano.

MD’B: ¿Hay algún tema que no compondrías en tus canciones?

LA: Hasta ahorita no hay un tema que no trataría en mis canciones, porque hasta la actualidad no hay ningún tema que me moleste. Si hay un tema que no disfrute de una canción, obviamente se lo hago saber al compositor y a quien me la mandó. Generalmente yo escojo las canciones que voy a interpretar, que voy a grabar, por lo que no tengo ningún que no interpretaría actualmente.

MD’B: Si pudieras definir en un solo nombre tu género musical, ¿cuál es?

LA: Pop urbano con unos cuantos sonidos del reggaetón, pero sin caer en él.

MD’B: ¿Quieres imponer una moda con tu forma de vestir o quien te influencia en tu outfit?

LA: No tanto es que yo quiera influenciar en relación a la manera de vestir. Mi pasión son los tenis, los snickers, los zapatos, es más que nada en lo que estoy enfocado. No quiero imponer ninguna moda, pero realmente uso una vestimenta normal, yo lo veo así. Simplemente me visto y ya, si la gente se quiere vestir como yo, yo feliz.

MD’B: ¿Por qué el público te tiene que escuchar?

LA: Porque van a encontrar unas canciones muy bonitas que van a poder dedicarle a esa persona que quieren. De desamor también; si andan dolidos, la gente podrá escuchar esas canciones corta venas. Hay muchos elementos que pueden usar para escuchar mis canciones y por qué no, porque simplemente les van a gustar y simplemente las van a disfrutar.

MD’B: Eres influencer, creador de contenidos; tienes muchos seguidores. ¿Cuál es tu compromiso social como artista?

LA: Dar un mensaje de apoyar al prójimo. Yo crecí mucho con niños que vivían en orfanatos, sin hogares; niños maltratados por sus propios papás. Entonces siempre me han inculcado mucho eso de respetar al prójimo y creo que es algo que me gustaría que la gente aprendiera a través de mí, aparte de las risas que doy en redes sociales, que la gente pueda a respetar al prójimo y apoyar cuando tengan la oportunidad.

MD’B: ¿Cómo llegan tus contenidos para las redes sociales y qué es lo que te diferencia de todos los demás influencers?

LA: Siento que no me diferencio mucho. Hago videos para causar risa; no hay ninguna diferencia que digan “wey, éste bato se diferencia por hacer esto”, no; yo hago mis videos y mis tiktoks para sacarle una sonrisa a la gente y cuando tengo la oportunidad doy esos mensajes bonitos.

MD’B: ¿Qué más viene en tu carrera, además de tu disco y de lo que haces en redes sociales?

LA: En la actuación actualmente estoy en un proyecto llamado “El amor invencible” del señor Juan Osorio y en el que estoy muy agradecido interpretando un personaje antagónico; es algo que me ha gustado muchísimo y que he disfrutado bastante interpretar un personaje que no soy yo.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

LA: Que la gente no se pierda “CTRL-Z” este jueves 25 de mayo, que lo van a disfrutar bastante y que van a andar bien dolidos (ríe).