Ana Guevara califica de chantaje y denigrante la actitud de nadadoras

La directora de la CONADE no está de acuerdo con la actitud que han tomado las nadadoras y dice que no se han comportado a la altura

Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, calificó de chantaje y denigrante la actitud del equipo mexicano de nado sincronizado, mismo que acusó la falta de recursos para sus competencias por parte de la autoridad federal.

“Es un chantaje muy bajo de ponerse a ese nivel de creer que venden trajes de baño porque tuvieron que vender miles y la otra el chantaje de decir que no nos apoyan y echan todo por la borda ¿Solo cuando el dinero suena hay silencio?”, dijo Guevara en exclusiva en ESPN Radio Fórmula.

“Me parece denigrante la oportunidad de ser seleccionados y no comportarse a la altura y es por el tema de su federación y ahora no hay vía para seguir adelante o justificación legal para otorgar el recurso, porque es ilegal”, agregó la mandamás del deporte en México.

Ana Gabriela Guevara sostuvo que la situación se le explicó de buena forma al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aclaró que no se les puede dar apoyo debido a los problemas que hay con World Aquatics, que es la Federación Internacional de Natación.

“No es un criterio de nosotros, es la unidad fiscalizadora y no es que no queramos darles el recurso, es que el comité estabilizador no tiene condiciones jurídicas y eso es lo que tiene entrampada la situación; y es la condición legal de la federación como la comisión de la World Aquatics que no es legal en México”, mencionó en ESPN Radio Fórmula.

Además, la directora de la CONADE sostuvo que son imparciales en cuanto a los problemas que tiene la Federación Mexicana de Natación con Kiril Todorov, quien fue acusado de desvío de recursos cuando fungió como presidente de la misma.

“No lo defendemos, sino que no tengo facultades punitivas para decir si lo hizo o no, porque desde 2009 pasaron tres sexenios y no nos corresponde y somos imparciales. Colaboramos con la autoridad y no tengo elementos para decir si Kiril lo hizo y yo no tengo facultades para acreditarlo”.

“Aquí lo que perturba es que hay intereses terceros porque quieren quedarse con la federación y para eso están las leyes. Es una situación civil y sus agremiados no lo han desconocido como presidente y van a terminar quitándole el aval, pero seguirá siendo presidente”, explicó Guevara.