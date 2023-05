Pide el rector de la catedral por la joven Esmeralda Islas 

Jorge Barrientos

El rector de la Catedral de Puebla, Francisco Patricio Vázquez, durante la misa dominical desde la catedral angelopolitana, oró por el descanso eterno de la joven Alicia Esmeralda Islas Montiel, reportada desaparecida el pasado 4 de mayo y encontrada lamentablemente sin vida en inmediaciones de Ixcaquixtla.

Asimismo, el representante religioso pidió por el adolescente atropellado el domingo pasado, Agustín Medina Meses, solicitó reflexionar para vivir con paz, verdad y valorar la vida humana, luego de feminicidios, cuerpos encontrados y conductores que atropellan a personas.

Asimismo, pidió a los fieles católicos no perder la paz espiritual en la vida cristiana.”

La obra repasa todas aquellas acciones y situaciones, propias o ajenas, que nos hacen perder la paz interior; por ejemplo, cuando perdemos la paz, porque no aceptamos nuestro pasado, porque no nos gusta como somos o los demás, etc. Ofrece además reflexiones y consejos prácticos, para mantener esa paz en cada una de las situaciones tratadas”.

Lamentó la desaparición de personas posteriormente asesinadas, aseguró que la mentira es cada vez más cotidiana y que a cada momento nos rodea.