Carlos III es coronado como rey de Inglaterra; así se vivió la ceremonia

“Felicidades al Rey Carlos III ya la Reina Camila, amigos de Francia. Orgulloso de estar a tu lado en este día histórico”, dijo Macron.

7:13 AM | Miles de personas abarrotan The Mall a la espera de que Carlos III y Camila salgan al balcón

Tras el saludo militar al nuevo monarca, miles de personas se concentran en la calle que da hacia el Palacio de Buckingham para ver a Carlos III en la emblemática toma oficial como rey desde el balcón, donde ya se ha detenido la circulación.

6:50 AM | Inicia el saludo militar hacia Carlos III

Las tropas británicas se concentran ahora en el jardín del Palacio de Buckingham, donde saludan al rey, que ya ha llegado al palacio. El rey ha salido a la terraza oeste del Palacio de Buckingham para recibir el saludo de las tropas, donde se toca el himno nacional y música con gaitas. Las tropas en los jardines del Palacio de Buckingham dieron tres vítores por Carlos.

6:39 AM | Carlos III y Camila llegan al Palacio de Buckingham

Los nuevo monarcas regresaron al Palacio después de poco más de tres horas de partir hacia la Abadía de Westminster para ser coronado. El personal de servicio sigue marchando por la calle de The Mall y hacia Buckingham.

6:35 AM | Biden felicita a Carlos III por su coronación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó al nuevo monarca británico y a Camila por su coronación como nuevos reyes del Reino Unido, destacando la representación de la primera dama, Jill Biden, que estuvo en la procesión.

“Felicidades al Rey Carlos III ya la Reina Camila por su Coronación. La amistad perdurable entre los EE. UU. y el Reino Unido es una fuente de fortaleza para ambos pueblos. Estoy orgulloso de que la Primera Dama represente a los Estados Unidos en esta ocasión histórica”.

6:30 AM | Se dispararon cañones como saludos reales a Carlos III

Al momento que coronaron a Carlos III, se dispararon saludos de armas contra la Torre de Londres y en toda la capital británica, así como en el resto del Reino Unido, Gibraltar, las Bermudas y en los barcos en el mar, todos bajo el lema “¡Dios salve al rey Carlos! ¡Larga vida al rey Carlos! ¡Que el rey viva para siempre!”, dijo la congregación en la abadía después de una fanfarria de trompetas.