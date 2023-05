Buscan establecer red de apoyo en favor del papá de niñas violentadas de Zimapán

Latitud Megalópolis

Mientras que las hermanitas permanecen desde hace 8 meses en un albergue federal, el mes de mayo será clave para el esclarecimiento del caso pues viene una audiencia donde un juez penal de control podría permitir que las niñas se reencuentren con su padre y al mismo tiempo autorice actos de investigación fundamentales para esclarecer los hechos y ordene que se ejercite la acción penal en contra de los verdaderos responsables.

Pachuca, Hgo., a 04 de mayo de 2023.- Mayo será un mes clave para avanzar en el esclarecimiento del caso de las dos hermanitas de Zimapán que presuntamente sufrieron abuso pues habrá una audiencia en la que se espera que el juez de control ordene que sea aceptada una red de apoyo para ellas y por otra parte que se desahogue la carpeta 20/2022/203 cuyas líneas de investigación apuntan hacia la madre J.T.L y su novio.

Edgar Giovanni Salinas Téllez, abogado de Mario Alfredo Espinoza Bernardini, padre de las niñas, reveló que hay avances muy importantes en torno al caso y solo se está a la espera del ejercicio de la acción penal en contra de los verdaderos responsables.

Dijo que ésta es una de las exigencias del padre de las niñas, pero hasta ahora, no ha tenido respuesta de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH).

La defensa, detalló que se mantiene viva la investigación pues a pesar de que hubo dos detenciones, no hubo vinculación a proceso porque no se estableció la más mínima responsabilidad de los imputados, por lo que se ordenó abrir nuevas líneas de investigación para llegar al esclarecimiento total de los hechos y dar con los verdaderos responsables.

“Hay avances y solo se está a la espera de que se ejercite la acción penal, nuestra gran preocupación es porque las niñas se encuentran en un albergue al cuidado de una de sus probables agresoras y la Procuraduría no ha realizado ninguna acción a efecto de protegerlas o evitar que se cometa algún tipo de acto en contra de las niñas a pesar de que la mamá es imputada en una carpeta de investigación”, abundó el abogado.

A la par de la búsqueda de justicia para las niñas, se buscó en todo momento su protección y salvaguarda, pero el padre y sus abogados, se han enfrentado a limitantes porque el caso se politizó y hubo una muy mala actuación de la Ministerio Público, ya que, a pesar de las pruebas, las autoridades se negaron a que el papá pudiera verlas al estar encerradas en un albergue federal.

“Nos acercamos a la FEVIMTRA, pero no tuvimos respuesta, lo grave es que esa institución federal no tiene conocimiento de las investigaciones que se llevan a cabo en Hidalgo, pero más allá de ello, las autoridades no han entendido el concepto legal de la red de apoyo pues se busca que haya un acercamiento de las niñas con su padre, pues es una persona que está fuera de toda la problemática, pero sobre todo las ama y quiere estar con ellas y protegerlas”, señaló el asesor jurídico.

El abogado Edgar Giovanni Salinas, mencionó que la ventaja del nuevo sistema de justicia, radica en que, ante cualquier negativa u omisión por parte del MP se tiene la oportunidad de exponer ante un juez de control todas las irregularidades.

Cabe destacar que la audiencia tendrá lugar antes de la termine la primera quincena de mayo en un juzgado de Pachuca.

Para el padre de las niñas, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, el proceso ha sido largo y doloroso pues no sabe cómo están sus hijas de casi 6 y 9 años por ello, ha insistido en verlas, incluso ha solicitado la guardia y custodia como un derecho que le corresponde.

Lamentó que, en todo este proceso, sus hijas sean lo que menos importa para las autoridades porque ellas han estado encerradas desde hace 8 meses, (en el albergue federal donde ya no deberían estar), y se le ha impedido verlas, lo cual le preocupa porque no sabe cómo se encuentran físicamente, cómo las tratan y sobre todo qué se está haciendo para atenderlas psicológicamente pues con todo lo que ocurre a su alrededor deben estar muy afectadas.

“Yo le pido a las autoridades que velen por los intereses de mis hijas, ojalá que si son padres sean tocados en su corazón y vean antes que, por nadie, por mis hijas para resarcirles el daño que les han hecho y dejen de lado los intereses políticos y económicos de parte de la Diputada Carmen Lozano y de la familia de mi exesposa pues lo único que busco en estos momentos es el bienestar de mis niñas”, puntualizó Mario Alfredo Espinoza Bernardini.