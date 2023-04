Alexis Vega pidió no ser convocado al Tri

EXCELSIOR

Alexis Vega sí está en el radar de Diego Cocca. El delantero del Guadalajara reveló que pactó con el estratega de la Selección Mexicana su ausencia de las primeras convocatorias para enfrentar a Surinam y Jamaica, juegos correspondientes al cierre de grupos de la Concacaf Nations League, para dar prioridad a su recuperación.

Hablé con Diego Cocca antes de que saliera la convocatoria, él me hizo saber que estuviera tranquilo, que si no veía mi foto en la convocatoria no pasaba nada, que era por lo de mi lesión, que él quería que regresara de la mejor manera y yo también le pedí un tiempo.

Le pedí también que me dejara ir con mi equipo a Estados Unidos a los amistosos, por ahí había la posibilidad de ir a la Selección, pero tomé la decisión de quedarme en mi club”, explicó el rojiblanco a TUDN.

Con la promesa de reaparecer con la casaca tricolor, luego de ser parte del combinado que disputó el Mundial de Qatar 2022, Vega analizó el dominio de la Selección de Estados Unidos sobre México.

Es algo complicado, para nosotros no hay partidos amistosos, sabemos que tenemos que representar a nuestro país como se debe, hemos tenido mala fortuna de no ganarles en partidos anteriores”, lamentó. Nos ganaron la Final de Copa Oro, es algo que tenemos en la mente”.

El historial de Alexis Vega contra Estados Unidos es corto, solamente los ha enfrentado en dos ocasiones: triunfo de 0-3, en amistoso de 2019 y un empate sin goles correspondiente a la clasificación al Mundial, en 2022.