Un saudita y un iraní ganan los principales premios en la competencia religiosa más grande del mundo en Riad

PRNewswire

Hoy, en el episodio final del programa Otr Elkalam, la competencia religiosa más grande del mundo, cuyos episodios se transmitieron desde Riad, la capital saudita, el concursante saudita, Mohammed Al-Sharif, ganó el primer lugar en la pista adhan (llamada islámica a la oración) y un premio de 533.000 dólares, mientras que el iraní, Younis Shahmradi, ganó el primer lugar en la pista de recitación del Corán y un premio de 800.000 dólares. Su excelencia el consejero Turki bin Abdel Mohsen Alalshikh, presidente del Junta Directiva de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, entregó los premios a los ganadores.

Turki Alalshikh, Chariman of Saudi General Entertaniment Authority, awards the Iranian contestant Younes Shahmradi 800,000$ for winning first place in the Quran track of Otr Elkalam competition

La competencia (que concluyó hoy) obtuvo seis certificados de los Guinness World Records. Se alcanzaron dos cifras récord en cuanto a países participantes, tanto en la competencia del Corán como en la de adhan, y un número récord de participantes en la competencia del Corán. También logró otro récord como la competencia más grande para atraer a participantes en la competencia de adhan, y otros dos récords como el premio acumulado más grande para una competencia de recitación del Corán y el premio acumulado más grande para una competencia de la llamada a la oración (adhan). El premio acumulado para ambas pistas ascendió a 3,3 millones de dólares.

Su excelencia el consejero Alalshikh, honró a los ganadores de los premios de la competencia en las pistas de recitación y adhan. El concursante iraní, Younis Shahmradi, ganó el primer lugar en la pista de recitación, mientras que el saudita, Abdulaziz Al-Faqih, ganó el segundo lugar y un premio de 533.000 dólares. El concursante marroquí, Zakaria Al-Zirk, ganó el tercer lugar y con un premio de 266.000 dólares, y su compatriota, Abdullah Al-Daghri, ganó el cuarto lugar y un premio de 187.000 dólares.

En cuanto a la pista adhan, el primer lugar fue para el concursante saudita, Mohammed Al-Sharif, el segundo lugar para el indonesio, Diaa Al-Din bin Nazar Al-Din, con un premio de 266.000 dólares, el tercer lugar para, Raheef Al-Hajj, con un premio de 133.000 dólares y el cuarto lugar para el británico, Ibrahim Asad, con un premio de 80.000 dólares.

La competencia del Corán y adhan, que este año se celebra en asociación estratégica con la Liga Musulmana Mundial, es una de las iniciativas internacionales de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.