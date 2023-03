Concacaf Nations League: Contra quién jugaría México en Semifinales; combinaciones

SOY FÚTBOL

Luego de empatar ante Jamaica y tras conocerse el apurado triunfo de los Estados Unidos ante El Salvador, todo apunta a que la Selección Mexicana tenga que enfrentarse al USMNT en las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, pues el equipo mexicano quedará rankeado como el ‘peor’ clasificado, mientras que el equipo de las barras y las estrellas quedaría como el mejor.

Este martes se definen los últimos dos clasificados con los cruces de Canada vs Honduras y Costa Rica vs Panamá, resultados que podrían ‘mover’ todo y aquí te presentamos las posibles combinaciones y los rivales que tendría el TRI en las Semis.

Tabla de grupos de la Concacaf Nations League

Escenario 1

México enfrentará a USA si hay un ganador de Canadá vs Honduras.

Este resultado dejaría a USA como primero, Canadá u Honduras con 9, mientras que en el Grupo B, cualquier resultado dejaría por encima de México al primer lugar de ese sector, enviando al TRI al último sitio.

Las Semifinales quedarían:

México vs USA y Primer lugar de Grupo B vs Primer lugar de Grupo C

Escenario 2

México enfrentaría a Panamá si:

TRI como el peor. El resultado entre Honduras y Canadá no tendría relevancia.

Panamá gana por cualquier marcador y hay empate entre Canadá y Honduras.

Las semis quedarían:

Panamá vs México y USA vs Primer lugar del Grupo C

Escenario 3

México enfrentaría a Panamá o Costa Rica si:

Canadá y Honduras empatan. El empate entre canadienses y catrachos dejaría Canadá como la peor clasificada, por lo que se enfrentarían contra Estados Unidos, dejando al primer lugar del Grupo B como rival de México.

México vs primer lugar de Grupo B y USA vs Canadá.