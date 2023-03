¿Aceptó el reto? Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez, luego de que este lo retara públicamente

AS MÉXICO

Este fin de semana el boxeador mexicoamericano David Benavidez se enfrentó al estadounidense Caleb Plant; y después de imponerse de manera categórica en 12 episodios lanzó reto para enfrentar al Canelo Álvarez

Este fin de semana el boxeador mexicoamericano David Benavidez se enfrentó al estadounidense Caleb Plant; y después de imponerse de manera categórica en 12 episodios lanzó reto para enfrentar al Canelo Álvarez

Y de inmediato todos los amantes del boxeo querían escuchar cual es la respuesta del boxeador tapatío, por lo que hoy fue cuestionado sobre el reto lanzado por Benavidez.

La respuesta del Canelo

Canelo fue tajante y aseguró que no está en sus planes una pelea en contra de él, pues tiene sus propios objetivos para este año.

“Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más. Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa.”, señaló Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (David Benavidez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar”, finalizó el pugilista campeón indiscutido de los pesos supermedianos.