Propone LXI Legislatura castigar la “Omisión de Auxilio” que ponga en riesgo la vida o integridad de una persona

-La diputada Mónica Silva presentó la iniciativa para reformar los artículos 350, 351, 352, 353 y 354 del Código Penal

-En sesión de la Comisión Permanente fueron presentadas iniciativas y puntos de acuerdo en materia de educación, medio ambiente y salud

RDS/STAFF

Mediante diversas reformas al Código Penal del Estado de Puebla, la diputada Mónica Silva Ruiz propuso sancionar la “Omisión de Auxilio”, cuando se ponga en riesgo la vida o integridad de una persona y no se preste o solicite la asistencia requerida.

En sesión de la Comisión Permanente, la diputada presentó la iniciativa para reformar los artículos 350, 351, 352, 353 y 354 del Código Penal; y adicionar la Sección Segunda Bis al Título Décimo Sexto, denominada “Omisión de Auxilio” con la finalidad de establecer los supuestos ante distintos hechos que puedan poner en riesgo la vida o la integridad física de una persona.

En la iniciativa, se propone separar el contenido de los artículos 350 y 351 del Código Penal del Estado de Puebla, en los supuestos específicos de abandono de persona, a fin de incorporar una sección de “Omisión de Auxilio”, en la que se detallen las circunstancias sobre el deber de accionar para brindar asistencia a una persona.

De esta forma, la propuesta plantea que, a quien omita prestar el auxilio, a un menor expósito o abandonado que no pueda valerse por sí mismo, o a una persona que se encuentre amenazada o en peligro manifiesto, cuando según las circunstancias pudiere hacerlo, sin riesgo propio ni de terceros; o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo no diere de inmediato aviso a la autoridad, se le sancionará con uno a seis meses de prisión o multa de una a diez Unidades de Medida y Actualización.

Como parte de la propuesta también se plantea que, quien después de lesionar a una persona, imprudencial o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo, será sancionado con prisión de un mes a dos años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el delito cometido.

La iniciativa de la diputada Mónica Silva fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, el diputado Oswaldo Jiménez López presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación, el Código Penal y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de prevención y atención del acoso escolar.

En la propuesta de reforma a la Ley de Educación, se detalla que quienes ejercen la patria potestad de un menor, deben participar activamente con las autoridades de la escuela en la formación, desarrollo e implementación de estrategias para la detección, prevención, atención y seguimiento del acoso escolar y cualquier expresión de violencia.

Propone también que en el Código Penal el acoso escolar sea sancionado como lesiones y se castigue la omisión de dar aviso o pedir auxilio ante una agresión. Además, establecer en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad evitar que éstos cometan acoso escolar en contra de otros.

La iniciativa del diputado fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Educación, y de la Familia y los Derechos de la Niñez.

PRESENTAN PUNTOS DE ACUERDO EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

En Tribuna, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Educación para que en las escuelas del Estado se implementen programas y acciones, en materia de seguridad escolar y de prevención de violencia, hostigamiento, acoso escolar y acoso escolar cibernético, también que se dé seguimiento a los programas existentes.

Tras la exposición de la legisladora, el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación.

Asimismo, la diputada Ruth Zárate Domínguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial a intensificar las inspecciones a los rellenos sanitarios ubicados en el Estado, para vigilar que cumplan con las normas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos.

En asuntos generales, la diputada Laura Zapata Martínez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 217 municipios a difundir información sobre el cuidado del agua, así como implementar medidas y acciones informativas en este rubro.

Los puntos de acuerdo de las diputadas Ruth Zárate y Laura Zapata fueron turnados a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales.

TURNAN INICIATIVAS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

En tanto, la Comisión Permanente dio cuenta de la iniciativa de la diputada Karla Rodríguez Palacios, para reformar la fracción II del artículo 20 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con el propósito de considerar como prioritarios y de interés público, entre otros aspectos, las campañas de prevención de embarazos en niñas y adolescentes.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Bienestar y de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Asimismo, se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para modificar la fracción X del artículo 6 y la fracción XVII del 7 de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de precisar que el sistema en la materia tendrá como objetivo diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la actividad física y una alimentación nutritiva.

Además, de promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física, como herramientas para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.