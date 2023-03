Ignacio López Tarso: ‘el escenario estaba a sus pies’

MILENIO

López Tarso, quien falleció el 11 de marzo a sus 98 años, en la que fuera su última casa, el Teatro San Jerónimo Independencia.

Ahí se reunieron a despedirlo su familia, productores teatrales, actores que trabajaron con él y el público que tuvo la oportunidad de darle las gracias sobre el escenario que muchas veces pisó.

La carroza fúnebre llegó alrededor de las 11 horas. Afuera, su hijo Juan Ignacio Aranda se mostró visiblemente conmovido.

“Si hay un guerrero, ¡ése fue López Tarso!”, manifestó.

El dolor de un hijo ante la pérdida de su padre fue evidente, por lo que solicitó no ser grabado, para que el público no lo viera llorar .

Es muy emotivo para mí. Les agradezco mucho a todos su presencia”, dijo.

Aranda reveló que este homenaje podría no ser el último. Tras la cremación de los restos mortales del actor, que se realizó ayer, la familia decidirá si es prudente llevar la urna con sus cenizas al Teatro Jorge Negrete, de la Asociación Nacional de Actores (Anda), esta semana.

Les agradezco en nombre de toda mi familia, de Susana, de Gabriela (sus hermanas) y de todos, su cariño, sobre todo”, acotó Juan Ignacio.

El también actor, quien protagonizó junto a su padre su última obra en temporada, Una vida en el teatro, precisamente en el Teatro San Jerónimo Independencia, señaló que López Tarso sembró “respeto, admiración, orgullo, disciplina”.

Enseguida se reunió en las butacas con su familia, entre ellos, el nieto del primer actor, el baterista Antonio Sánchez.

LE DAN LAS GRACIAS

A las 11:24 horas se dio la tercera llamada, como cuando se da inicio a una función teatral, tal cual estaba acostumbrado Ignacio López Tarso.

El telón abierto descubrió al féretro cerrado del primer actor, adornado con arreglos de flores blancas y fotografías de sus personajes más emblemáticos en 75 años de trayectoria. Además, una silla vacía, la suya, donde él leía, ensayaba y pasaba sus tardes en este recinto.

La ovación de pie de los ahí presentes, resonó durante un minuto, mientras una grabación con la voz del actor recitó la Oración del Actor, de la autoría del sacerdote José de Jesús Aguilar Valdés, grabada hace siete años.

Te pido que sigas bendiciendo a productores, escritores y a cuantos permiten el desarrollo de la vida actoral en el teatro, la radio, el cine y la televisión, para que nunca falten fuentes de trabajo ni espacio donde ejercerlo.

Enséñame a respetar, por humilde que sea, mi trabajo y el de mis compañeros. Hazme agradecido con el público, porque gracias a su aplauso, me nutro y gracias a su crítica, crezco.

Tú, que eres el gran productor del Universo, ayúdame a cumplir cada día con mi mejor papel, el de mi propia vida. Recuérdame, mediante el apuntador de mi conciencia, que lo más importante en el escenario de mi existencia, son las actitudes, las decisiones y el amor.

Finalmente, permite que cuando se cierre el telón de mi vida, no quede en deuda con nadie y sienta la satisfacción de haber cumplido con lo que tú esperabas de mí. Amén”, selló entre aplausos.

Toda una comunidad

El productor Daniel Gómez Casanova, quien trabajó con López Tarso en sus últimas temporadas teatrales presenciales, con títulos como El cartero (2012), Aeroplanos (2014), Un Picasso (2016), El padre (2018) y Una vida en el teatro (2019), precisó que más que un homenaje, éste era un agradecimiento para quien quisiera despedirse.

Soy amigo de don Ignacio desde que tengo ocho años. Hoy tengo 44. Desde hace más de 15 años hemos trabajado con mi compañía, con mi familia y él en muchos montajes de teatro.

Más que un homenaje, lo que queremos es darle las gracias, don Ignacio. Gracias por todo el tiempo que nos dio, por todo lo que nos enseñó y que compartimos. Somos una compañía que representa a todas las compañías de teatro con las que usted, durante más de 70 años trabajó. Soy un productor, de los muchos productores con los que usted trabajó”, expresó Gómez Casanova hacia el féretro.

El productor exhortó a los asistentes a sentir que estaban ahí en representación del resto del público, así como de acomodadores, técnicos, taquilleros, productores y actores, y de todos quienes trabajaron con el protagonista de películas como Macario, El hombre de papel y Nazarín.

A todo el público que lo vino a ver a este teatro y a todos los teatros del país y de otros países en donde se presentó, nos sentimos muy orgullos de haber podido compartir con él una parte de nuestra vida. Le damos las gracias por haberlo permitido y a su familia, por haber cedido el tiempo, que nos lo compartió a todos nosotros.

Por eso nos es importante estar aquí y tenerlos a ustedes, a sus hijos Susana, Juan Ignacio, a su nieto Antonio. Les damos las gracias por el tiempo que se dieron, porque la pasamos increíble con su papá.

Quiero que sientan todos que somos un espejo de una comunidad teatral. No hay un protocolo, no hay un orden, no es un espectáculo. No sabemos quién venga, pero está el abuelo, el padre y el gran actor que todos conocimos, con el que compartimos y que aquí representó muchas obras que tenemos grabadas”, dijo.

Recordó que parte de la carrera de López Tarso fue en los teatros del IMSS.

Él inauguró, prácticamente, esa red teatral gigante, la más grande de América. Él formó compañías con las que hizo giras por todos esos teatros. Nos sentimos muy orgullosos que éste sea un teatro que él inauguró y en el que hoy estamos con él, de cuerpo presente, y que todos los que estamos aquí, incluido el público y los medios, sintamos que él nos dio su tiempo, sus anécdotas y su creatividad para dejarnos un legado gigante. Muchas gracias a todos por estar aquí”, relató Gómez Casanova y dejó abierta la posibilidad de que quien quisiera, subiera al escenario a hablar y despedirse.

Hombre eterno

Como sucediera en el homenaje póstumo en Bellas Artes, el director Salvador Garcini ofreció unas palabras a la memoria de su protagonista.

Don Ignacio, maestro y amigo. ¿Cuántas veces recorrimos este escenario juntos? Cómo lo admiraba al llenar de vida el escenario, cruzar; con una sola palabra, conmover y con un solo gesto, decir mil cosas; con una sonrisa, curar el alma de los espectadores.

Me es difícil despedirme de él. No puedo, porque no te puedes despedir de lo que amas, de aquello que crees es eterno. Para mí, don Ignacio es eterno. Es un hombre que vivió todas las vidas y todos los universos, muchos de ellos aquí.

Recuerdo que siempre que entrabas al escenario, te aplaudían y cuando terminaba la obra, este teatro lleno se ponía de pie a aplaudirte. Era inercia, como si Dios lo mandara. Todos gritaban ‘bravo’ y salían conmovidos pensando que la vida tenía un sentido.

Cuando te veían actuar se reconciliaban con ellos mismos, veían la forma de vivir mejor. Levantabas el espíritu de este país en el cine, el teatro y la televisión. Te veíamos como un gigante, un maestro, un padre de todo México.

Cuando actuabas nos bendecías. No puedo olvidarte jamás. Platicaré contigo para que me inspires a dirigir y a actuar. Te agradezco la oportunidad que me diste para compartir contigo en el teatro y dirigirte. Muchas gracias don Ignacio”, compartió Garcini conmovido.

HOMBRE QUE INSPIRÓ

El productor Morris Gilbert señaló que Ignacio López Tarso, con quien trabajó en el Teatro Hidalgo en la obra Llegaron los López, lo inspiró: “No se podría describir su presencia, su fuerza y talento. Lo que aprendí con él, no tiene precio. Es una pérdida inconmensurable”.

La productora Rebeca Moreno, quien trabajó con él en Macario en el Teatro Xola, expresó: “Él no se paraba en un escenario, el escenario se ponía a sus pies”.

El productor Guillermo Wiechers, quien trabajó en la misma puesta en escena, pero en otra temporada, en el Teatro Rafael Solana, dijo: “De alguna manera, todos hemos quedado huérfanos, se nos fue el rey y el trono está vacío. Todos hemos perdido algo desde este sábado por la tarde”.

También acudieron la actriz Elia Domenzain, el actor Sergio Corona, la hija de Lourdes Mogollón, quien fuera su asistente personal, y el empresario Lorenzo Lazo, quien señaló que hay una iniciativa para que haya una medalla con el nombre del homenajeado, para otorgarla a actores de amplia trayectoria artística.

También asistió la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien relató la afición de sus padres hacia la historia de Macario y cómo pudo llevarlos a ver tal representación.

DE LA GENTE

Cronistas de la Ciudad de México y vecinos de San Jerónimo y la Unidad Independencia solicitaron un aplauso para el actor y le gritaron vivas, mientras que una de las acomodadoras del recinto agradeció, a nombre de sus compañeras, haber trabajado junto a él.

También los espectadores tomaron el micrófono para agradecer que sus personajes, interpretaciones e historias, tocaran sus corazones en algún momento de su vida.

Minutos después de las 14:00 horas, partió el cuerpo entre porras y ovaciones.