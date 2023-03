Piqué habla por primera vez de su separación de Shakira, ¿con reproche incluido?

QUIÉN

El ex futbolista ofreció su primera entrevista tras su separación de Shakira y sorprendió a más de uno con sus polémicas declaraciones.

Gerard Piqué dio su primera entrevista tras su separación de Shakira y sorprendió con sus polémicas declaraciones. El ex futbolista rompió el silencio en el programa El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté y, a pesar de que evitó nombrar a la cantante colombiana, no dudó en lanzarle un demoledor reproche con sus hijos Milan y Sasha.

Luego de que Shakira lanzara varias canciones en su contra y una más en la que también habla de la actual novia del empresario, Clara Chía, Piqué decidió hablar un poco del tema de su separación.

Sobre la colaboración de la artista colombiana con Bizarrap, Piqué mencionó que “obviamente la ha escuchado” la ‘Music Session #53’, canción en la que su ex arremete ferozmente contra él y contra su novia, aunque dijo que preferiría no hablar sobre ello.

Según mencionó, los papás deben proteger a sus hijos y el silencio es parte de ello. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, mencionó.

Por otro lado, el ex futbolista indicó que cada persona toma sus propias decisiones y que para él lo único importante es que sus hijos estén bien. ​”No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien”, mencionó.

Piqué fue cuestionado por el conflicto que surgió cuando su hijo mayor participó en una emisión de la Kings League y que supuestamente molestó a Shakira por exponer públicamente al menor.

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen en las cosas que les hacen felices”, declaró, “no estaba preparado que saliera, él me lo pidió y yo feliz de que quisiera, porque además se notaba que habla como un niño más mayor de lo que es”.

La ex pareja de Shakira puntualizó: “No hay nada en el mundo que me haga más feliz que hacer felices a mis hijos. Y lo volvería a hacer”.

Basté le preguntó por la ya famosa frase que pronunció en su despedida del Camp Nou, cuando dijo que “hacerse mayor es darse cuenta de que a veces querer es dejar ir”.

Piqué contó que no tenía nada pensado, que fue una idea que surgió en el momento, influido por las dificultades personales y profesionales que pasaba viviendo en ese instante. Él se iba del Barça y en el mismo periodo acababa de firmar el acuerdo con Shakira que le permite a la cantante llevarse a sus hijos a Miami.

“Esa frase resumía mi estado de ánimo en ese momento, en mi vida estaban pasando cosas y no había otra solución a tomar aunque no fuera lo mejor para mí, sí para mi entorno, era una frase que no solo se refería a la profesión, también a lo personal”, declaró.