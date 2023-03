Olimpia Coral recibe el premio Natalia Serdán

Se puso en valor la fuerza y el espíritu que llevó a Coral Melo a luchar por una ley integral contra la violencia virtual

De manos de Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la capital poblana, Olimpia Coral Melo recibió el Premio Municipal a la Mujer “Natalia Serdán”; distinción que reconoce el valor social e histórico de su activismo por la erradicación de la violencia digital de género.

“Eres un ejemplo de lucha, de defensa de los derechos humanos y de resiliencia para todas y todos”, le expresó el edil a Coral Melo durante la entrega de este galardón, al tiempo que enalteció su fuerza, pasión y espíritu que han hecho que su lucha “nos inspire alzar la voz y a trabajar para cambiar las cosas que están mal, a combatir la violencia”.

Fue así que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Coral Melo recibió el Premio Municipal “Natalia Serdán”, aseverando que dicha distinción no reconoce a una sola mujer, sino a toda una causa que sigue pie de lucha por el derecho a la intimidad, porque “la Ley Olimpia no soy yo, no es nada más un movimiento legislativo, es un movimiento político que aspira a que las niñas y las mujeres estemos seguras en internet y a no mercantilizar más nuestros cuerpos”.

Coral Melo ha inspirado la Organización Mujeres contra la Violencia de Género en Puebla, el Frente Nacional por la Sororidad y, por supuesto, la Ley Olimpia, para prevenir y sancionar la violencia virtual, así como acompañar a las mujeres que la han vivido.

Encabezaron el acto protocolario Liliana Ortiz Pérez, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF; Carolina Beauregard, Diputada Federal; Aurora Sierra; Diputada Local; Gonzalo Juárez Méndez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla; Salvador Pérez Xilotl, Secretario General del Sindicato Ignacio Zaragoza; Máximo Serdán Espinosa, bisnieto del héroe revolucionario Aquiles Serdán; Regidoras y Regidores del Ayuntamiento, así como integrantes del Gabinete.