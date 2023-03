Irma Serrano: soy una mujer frustrante y cabrona

Latitud Megalópolis

A kis 89 años de edad, la controvertida actriz, cantante, ex senadora y diputada por su natal Chiapas, Irma Serrano, el día de ayer, miércoles primero de marzo de este 2023, concluyó el ciclo de una vida exitosa. Por tal motivo, es mi deseo compartir con usted, estimado lector de ÍNDICE POLÍTICO, la entrevista exclusiva que me concedió aquella tarde del lunes 4 de octubre de 1999, en su famosa “Pagoda China”, que estaba ubicada en las Lomas de Chapultepec, y que se publicó durante tres días, en primera plana del periódico El Sol de México y todos los diarios que integraban la desaparecida Organización Editorial Mexicana -OEM-, en donde me aseguraba que la curul que había ocupado en el senado de la República, no se la había ganado en la cama, pues le representó mucho trabajo, inclusive, casi le costaba la vida, porque, en tres ocasiones intentaron asesinarla, una de ellas, fue cuando Patrocinio González Garrido, era secretario de Gobernación.

Como si se tratara de la película “Madonna en la Cama”, esta entrevista tuvo que llevarse a cabo en el lecho de la otra hora cantante de ranchero, que inmortalizara el personaje de “La Martina”. Y es que para la ex Senadora de la República por Chiapas, resultaba imposible realizarla en otro lugar, debido a un fuerte dolor en la pierna derecha, motivo por el cual, me invita sumergirme a su intimidad, siendo celosamente vigilados por una decena de pequeños perros de todos colores, pertenecientes a la raza pequinés, los cuales, no se separaron de su dueña ni un solo instante. Enfundada en una fina bata de seda casi transparente, lo que le permitió poder admirar su delicada figura.

“Me va a perdonar usted, pero este pinche dolor de pierna, no me deja mover”, exclama un tanto preocupada, a manera de justificación, la famosa “Tigresa” “Así es que se me quita su saco, camisa, corbata, pantalón y se mete conmigo a la cama, así, platicamos más sabroso y con toda la confianza” Totalmente sorprendido por lo que acababa de escuchar, proveniente de los labios de una gran estrella del cine y teatro nacional en los años 70`s, y una excelente intérprete de la música vernácula, me quedé totalmente frio y sin saber qué decir. Mi compañera fotógrafa Lilia Hernández, haciéndome un guiño con el ojo derecho, me susurra al oído “Rífatela chaparrito, tú puedes” Durante las casi dos horas de tiempo que tuvo a bien concederme, la lente de su cámara fotográfica, guardaba fielmente un registro de la entrevista.

“Antes de que empecemos la entrevista y para que se sienta más en confianza, ¿me permite que les ofrezca algo de beber a usted y a su compañerita fotógrafa? ¡Por favor, tráiganles un cafecito y un cogñac para que entren en calorcito” -Le ordena a una de las dos mujeres que le atienden y sirven en su casa-

Su ronca y aguardientosa voz retumba en la amplia recámara que nos transporta a la época de Luis XV, finamente decorada, predominando el rojo intenso de sus cortinas de terciopelo, así como fabulosas alfombras y tapetes persas que combinan perfectamente con las terminaciones en dorado de las atractivas columnas de cantera rosa que resguardan la enorme cama, espectaculares pinturas al óleo, en donde luce totalmente desnuda, cuando interpretó exitosamente la obra de teatro Cleopatra, lo que imprime al lugar, un toque de erótica majestuosidad. A los costados de su cama, decenas de estatuillas de Ángeles, Arcángeles y Diosas del Nilo, de muy diversos tamaños, materiales y colores, mudos testigos de lo que ocurrió durante el desarrollo de una entrevista “exclusiva”, que jamás podré olvidar en mi vida, al lado de una enorme y espectacular mujer.

-Doña Irma, con el respeto que me merece, a lo mero macho ¿Se siente parte de esta enorme galería, viviendo rodeada de tantos lujos? ¿Siempre ambicionó esto?

-Antes que nada, quiero agradecerle su visita y que haya aceptado compartir conmigo mi cama. Respondiendo a su pregunta, todo lo que ambicionaba en mi vida, fue a partir de mi salida de las haciendas de mi madre y empezamos a pensar…. Mmm… Que digo pensamos, esto me suena muy pedante de mi parte.

-¿Su mamá o usted?

-Tiene razón, mi mamá pensó venirse de Chiapas a México, pero más que eso, fue un desencanto…

-¿Reniega la cruz de su parroquia?

-Es que creo que hubiera estado más completa e identificada, si me hubiera casado con un ranchero chiapaneco…

-…Perdone que le interrumpa… ¡Los “hubiera”, no existen!!

-¡Oigame!!… ¿Así será toda la entrevista?

-Usted marcó el rumbo de la entrevista, solamente estoy dispuesto a no hacerle perder el tiempo…

-Vaya que me salió cabroncito. ¡Está bien, vamos a ver de qué cuero salen más correas!!

-¿Arrepentida de vivir en la Ciudad de México? ¡Si es aquí, donde ha hecho su fortuna!!

-Es que soy muy arraigada a las costumbres de allá. Ese, es uno de los principales problemas de los chapanecos, que se arraigan mucho a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus dichos y a su forma de vida…

-Nada es para siempre…

-Siento que mi llegada a la Ciudad de México, estuvo acompañada de una serie de complejos y situaciones propias de los provincianos…

-Esas, son debilidades de la gente sin educación, pero usted, lleva un buen camino andado en el medio artístico y ahora en la política…

-Es que soy muy huraña… parece mentira ¿verdad? Déjeme confesarle que, realmente, soy muy ignorante y hasta muy apartada, es decir, no me gusta convivir con la gente.

-Ahora resulta…

-Creo que el destino se equivocó conmigo. Soy totalmente casera y me encanta estar metida en mis cosas.

-¿No es de aquí ni de allá?

-Es que me cambio de casa en casa… ¡y ya tengo cinco!! Me voy al departamento de Polanco, pero no me gusta mucho porque tiene el techo muy bajito y me siento un tanto asfixiante.

-Lo que se dice de usted en la calle y la imagen que hay de su persona, es que anda metida en el relajo, la frivolidad y todo eso…

-Sí, todo el mundo piensa eso…

-¿Y a poco no es cierto? Dice el refrán que cuando el rio suena…

-Todos creen que he tenido una vida así de pachangas, y lo más curioso es que… ¡nunca voy a fiestas!!

-¿Se da golpes de pecho?

-Es que una, no es ninguna…

-¿Pero que tal antes, con su amigo el expresidente Diaz Ordaz y cuando era una gran artista?

-A las únicas fiestas que iba, eran a las que organizaba Chucho Arroyo.

-¿A poco no se echaba unos tequilitas?

-No, la verdad es que no. Nada más me la pasaba viendo el “chou” y estaba bien apartada del cotorreo.

-¿Con quienes se sentaba a disfrutar del “chou”, como dice?

-Con las gentes que me hicieron el favor de brindarme su amistad, como mi comadre Lucha Villa, que ojalá esté bien de salud. Verónica Castro y Bertha Cuevas. Son personas que siempre han estado muy apegadas a mí, ellas eran las que me buscaban, pero no yo.

–No me diga que es muy tímida…. Ahora resulta que “La Tigresa”, es una inofensiva gatita

-Aunque no me lo crea, soy muy tímida…

-Ja, ja, ja ¿Después que me invitó meterme con usted a la cama?

-Aunque no me lo crea, soy absolutamente introvertida, total, ¡Soy una masacre de sentimientos!!

-¿Se siente más auténtica actuando, que siendo usted misma en la vida real?

-Es que necesitan decirme que es trabajo para que reaccione con la violencia de la que soy capaz demostrar cuando estoy defendiendo lo que creo.

-¿Una Irma Serrano perdida en el laberinto de la vida?

-Siento que huno una desintegración de mi persona y de lo que iba a ser, vivir de otra forma, vamos, como que me arrancaron como una zanahoria.

-¿Posee traumas infantiles o recibió un exceso de mimos y cuidados?

-¡Ah chinga!!, esta seguro que usted es reportero o un sicólogo muy cabrón?

-A ver, a ver, el que vino hacer la preguntas soy yo…

-¡Es que me pone nerviosa…!!

-Déjese de cosas, ¿posee traumas infantiles?

-No, fíjese que no. Aunque mi papá si me mimó mucho, para él, todo tenía solución.

.¿Cómo era su padre?

-Mi padre fue un indígena zoque muy preparado. Tenía cinco títulos profesionales: Profesor en Filosofía, poeta, abogado, periodista y astrólogo. No cabe duda, un hombre muy estudioso. Le llamaban el “Chanti Serrano” Era muy querido y excesivamente pacífico…

-¿Y su mamá?

-Uta… ¡era dinamita pura!!, nervio puro y hasta nieta de Belisario Domínguez. No me explico cómo fue que se casaron, siendo dos polos totalmente opuestos.

-¿Se peleaban mucho?

-Me acuerdo cómo le gritaba mi mamá: “Mira nada más lo que estas haciendo de tu hija. Una niña floja, todo el dia echadota en la hamaca”

-¿Y su papá que hacía?

-Le contestaba: “Dejadla Flor de María, es que Irmita está “meditando” Ja, ja, ja, mi papá era a toda madre.

-¿Por qué lo sobreprotegía?

-La cosa no era así, sino es que nací con un problema muy serio en los pies, son demasiados pequeños, un padecimiento al que le llaman “Morton” y produce un dolor terrible.

-¿A eso se debe su pasividad?

-¡Exacto!! Como que voy acumulando energía, pero cuando salto, es con exabruptos tremendos y horrendos, propios de una loca furiosa, vamos, como la piedrita que llenó el buche.

-¿Ni guerra ni paz?

-Exacto, soy las dos cosas. La paz total o la mujer exaltada y capaz de expresar la peor barbaridad, eso sí, siempre con la verdad, aunque pueda estar equivocada, peor mi verdad es cierta.

-¿Y cuál es su verdad?

-Lo que he dicho o he dejado de ser artista, escritora o cantante. Lo canalicé a través de canciones con media hora de política.

-¿De dónde viene su tendencia por la política?

-Soy política sin serlo, es decir, arriesgo la trayectoria por decir mi verdad. Me ofusco y digo lo que estoy pensando.

-¿Esté quien esté?

-Me vale madre si está delante de mi el propio presidente de la República, mucho menos, no me importa cuando insulto o amenazo a un diputado o senador. No me importa si tengo que agarrarme a jitomatazos en la Merced. ¡No me importa nada!!

-¿Quién le entiende, hace rato me decía que era huraña y hasta tímida?

-¡Órale!!, ¿usted también se me va a poner al pedo?

-¿En donde queda su investidura de senadora?

-El cargo de senadora me vale madre. Ya dije que no me importa nada.

-A lo mero macho, ¿qué siente ser senadora?

-Con ser senadora, no siento ni madres, ni tampoco siento ningún cambio, emoción ni bailo de gusto.

-¿Por qué senadora?

-Luché por ser Senadora y lo logré, pero no es nada del otro mundo.

-¿No le parece que es demasiado ambiciosa?

-No sé si sea demasiado ambiciosa o humilde, no lo sé. Pienso en las diferentes épocas vividas y no me las vuelvo a poner, sino que ahí se quedan.

-Esto me obliga a preguntarle, a lo mero macho, ¿cómo define a Irma Serrano?

-¡Madres!! La defino como una mujer solitaria pero muy brava…

-Hace rato me dijo, repetidamente, que era tímida ¿Por qué diablos se contradice?

-Cuando siento que algo me está tocando el amor propio de hembra, es ahí cuando salto y peleo.

-¿Pelea contra Irma Serrano?

-Peleo mucho por los derechos de la mujer, porque siento que debe buscar un compañero y no ser esclava de un esposo, de los hijos ni de nadie…

-¿Le hubiera gustado ser la esposa de Gustavo Diaz Ordaz?

-Don Gustavo me decía que era una chamaca frustrante y cabrona. Siempre me decía “niña” y decía una y otra vez: “Irma Serrano se apodera y frustra”

-¿Y no fue así?

-Algo hubo de eso, tal vez, lo decía inconscientemente

-¿Me da entender que a Don Gustavo se le iba el avión?

-Era muy querendón y se clavaba.

-Para usted ¿Quién es Irma Serrano?

-Si yo le dijera que no es feliz del todo, pero tampoco infeliz. Soy una gente que jamás ha sentido esa felicidad de tocar el techo con la cabeza y alocarme.

-No me decía que se esfuerza por alcanzar sus logros ¿Eso, no la hace feliz?

-Lo que logro, hago de cuenta que me lo merecía y más todavía. Pero si no lo logro, ya vendrá algo del destino que me lo compense.

-¿Qué le gusta más, perder o ganar?

-No me gusta perder ni ganar, porque no soy una jugadora, por eso, tal vez, sea ese pco cuidado que pongo en los destinos que me va presentando la vida.

-¿Cómo le cae Irma Serrano?

-Ni siquiera se cae bien. Se cae mal, pero le gusta mucho que la gente le prodigue afecto y cariño, que la aprecien.

-¿Y si no lo hacen?

-Es cuando agrede o les es indiferente, ni los toma en cuenta, como si no existieran.

-¿No le parece que Irma Serrano, como que está pasando de largo por la vida?

-Siempre he sido así. Nunca he tenido un amor que me haya arrastrado o que me pisen las pestañas postizas. ¡Dale tres vueltas a mi cuello, pero no me dejes!!

-¿Fue muy aplicada en la escuela o una verdadera “burrita”?

-Mire usted… ¿Qué le puedo decir? Tuve la suerte de ser hija de una mujer acaudalada y llena de haciendas. No tuve la necesidad de ir a una escuela, porque eran los maestros quienes iban a las haciendas a darme clases.

-¿Recuerda alguno de ellos?

-Tuve uno muy mentado, porque lo consideraban como muy sabio o algo así, don Enriquito Cuello, me preparó tanto, que después, y cuando había la necesidad de presentar examen, me pasaban de segundo a quinto año.

-¿Una niña privilegiada?

-Credo que heredé de mi madre una inteligencia muy natural, porque no tengo muy buena memoria.

-¿Cómo es posible que una senadora de la República reconozca que no tiene buena memoria?

-Como que no me interesa aprenderme ciertas normativas de la vida, es más, ni siquiera de nuestro propio idioma que es tan bello.