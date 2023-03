Blink-182 cancela gira de conciertos en México: Tecate Pa’l Norte confirma nueva fecha

EL FINANCIERO

A través de un video, la agrupación Blink-182 dio a conocer que por temas de salud se han visto obligados a cancelar sus fechas en México y Sudamérica.

Tras varias especulaciones sobre la posible cancelación de sus conciertos en varias latitudes del continente americano, este miércoles, Blink-182 confirmó que no se presentarán en las fechas previstas para su gira.

Blink-182 se disculpa por la cancelación de sus conciertos

En un video difundido en redes sociales, DeLonge explicó por qué se canceló la gira de Blink-182 en varias ciudades de América Latina.

En el clip, el músico comenzó su intervención con una sentida disculpa.

“Quería decirles que me disculpo con todos en Sudamérica por no poder estar allí. Esto es algo que habíamos querido hacer desde hace mucho tiempo y trabajamos tan duro”, inició el integrante de la banda.

Tras una breve introducción, Tom dio a conocer que un repentino accidente había cambiado los planes de la agrupación.

Simplemente tuvimos uno de esos accidentes que nadie vio venir. Travis necesita una cirugía en su dedo. Y tiene que atenderlo antes de que otra cosa suceda”, detalló.

Asimismo expresó que la banda estaba profundamente afectada por la cancelación, pero que habría una reprogramación de fechas.

“Esto es tan triste porque estos son los shows más grandes que hemos tenido. Travis Barker, baterista de la banda, sufrió una fractura en uno de sus dedos, lo cual derivó en una cirugía que requerirá varias semanas de recuperación”, aseguró Tom en el video.

Entre los festivales de música que sufrirán la ausencia de Blink-182 en Latinoamérica se encuentran Lollapalloza, Estéreo Picnic, Asunciónico, Tecate Pa’l Norte, Imperial GNP Tijuana y las fechas en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.

“Estamos devastados, pero planeamos regresar”, comentó DeLonge y aseguró que dichas presentaciones serán reprogramadas para 2024.

Asimismo, el festival Tecate Pa’l Norte ya emitió un comunicado en el que confirma el mensaje de Blink-182 acerca de la nueva fecha de su participación.

¿Qué le pasó a Travis Barker?

A principios de febrero, Travis se lesionó uno de los dedos de la mano durante un ensayo. Así lo compartió con sus seguidores en Twitter.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me fracturé el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, detalló en el post.

Después de varias semanas, Barker subió algunas imágenes a sus redes en las que confesó que esta semana sería sometido a una cirugía.

Las sospechas acerca de una posible cancelación del tour de Blink-182 acrecentaron tras el posteo que Barker hizo en sus redes a finales de febrero, donde compartió parte de su rehabilitación y adelantó que entraría a cirugía.

¿Quién sustituirá a Blink-182 en el Tecate Pa’l Norte?

Pocos minutos después del anuncio de Tom DeLonge, organizadores del Tecate Pa’l Norte anunciaron que Twenty One Pilots será el headliner del festival.

Tyler Joseph y Josh Dun se presentarán el próximo 1 de abril en el Parque Fundidora en Monterrey.

