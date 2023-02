Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Datos Puebla

Staff/RG

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN). Estos corresponden al trimestre octubre-diciembre de 2022 para el estado de Puebla. Con respecto al cuarto trimestre de 2021, se observa lo siguiente:

· La Población Económicamente Activa (PEA) pasó de 3 044 866 a 3 016 552 personas.

· La población ocupada aumentó en 4 521 personas.

· La ocupación en actividades terciarias ascendió en 19 647 personas. Los mayores aumentos se dieron en los sectores servicios diversos, con 23 251 y en gobierno y organismos internacionales, con 19 459 personas ocupadas más.

· Las y los ocupados en micronegocios incrementaron en 36 153 personas, en especial quienes no cuentan con establecimiento para operar, con 54 886.

· La población subocupada pasó de 270 009 a 214 281 personas.

· A nivel estatal, la tasa de desocupación pasó de 3.8 a 2.8 por ciento.

Situación de la fuerza de trabajo en el estado de Puebla

En el cuarto trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado de Puebla, es decir, la que la semana pasada a la entrevista se encontraba ocupada o desocupada, fue de 3 016 552. Esta cifra contiene 28 314 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Según sexo, la PEA masculina fue de 1 820 216, un incremento de 28 375 hombres. La PEA femenina fue de 1 196 336 mujeres, 56 689 menos que en el cuarto trimestre de 2021.

En el cuarto trimestre de 2022, la tasa de participación económica fue de 59.6 % de la población en edad para trabajar, cifra menor en 0.8 de punto porcentual a la del cuarto trimestre de 2021.

La tasa de participación económica masculina fue de 77.7 %, cifra superior en 0.4 de punto porcentual. La femenina de 44.1 %, cifra inferior en 1.9 puntos porcentuales, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En el cuarto trimestre de 2022, la población ocupada —quienes trabajaron en la semana anterior a la entrevista o quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan— representó 97.2 % de la PEA.

La población desocupada —la que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes— fue de 2.8 % de la PEA. Al distinguir por sexo, para los hombres, 97.2 % de la PEA se mantuvo ocupado y 2.8 % desocupado. De la PEA femenina, 97.2 % se mantuvo con ocupación y 2.8 %, no.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 2 042 039 personas (40.4 % de la población de 15 años y más de edad), 45 591 más que en el cuarto trimestre de 2021. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 523 506 (22.3 %), 2 697 menos respecto al mismo periodo del año anterior. La de las mujeres fue de 1 518 533 (55.9 %), lo que añade 48 288 personas más en el mismo periodo.

En el cuarto trimestre de 2022, la PNEA disponible para trabajar —es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran— fue de 331 676 personas, lo que representa 16.2 % de la PNEA.

La PNEA masculina disponible para trabajar fue de 104 933, que equivale a 20.0 % de la PNEA de hombres. En contraste, la PNEA femenina disponible para trabajar fue de 226 743, cifra que representa 14.9 % de la PNEA de mujeres.

Entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 136 617 personas y la PNEA no disponible para trabajar aumentó en 182 208. Para los hombres, la PNEA disponible disminuyó 73 687 y la no disponible subió 70 990. Para las mujeres, la PNEA disponible disminuyó 62 930 y la PNEA no disponible incrementó en 111 218 personas.

Población ocupada

En el cuarto trimestre de 2022, la población ocupada en Puebla fue de 2 932 305, cifra superior en 4 521 personas, si se la compara con la del cuarto trimestre de 2021. La población masculina ocupada fue de 1 769 120, lo que se traduce en 49 323 hombres más. La población femenina fue de 1 163 185, lo que significó 44 802 mujeres menos en el mismo periodo de comparación.

Durante el cuarto trimestre de 2022, los porcentajes de trabajadores subordinados y remunerados según sexo fueron de 64.2 % en los hombres y de 59.1 % en las mujeres: un aumento de 63 314 y un descenso de 8 701 personas respecto al mismo trimestre del año anterior, respectivamente. Por su parte, las y los trabajadores por cuenta propia representaron 24.5 % del total de hombres ocupados y 25.4 % de las mujeres: un descenso de 31 973 y 12 679 personas, respectivamente, entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022.

En el cuarto trimestre de 2022, las actividades terciarias concentraron la mayor parte de la población ocupada, con una participación de 54.9 por ciento. El aumento en términos absolutos fue de 19 647 personas respecto al cuarto trimestre de 2021.

El sector comercio —con una participación de 20.0 %— registró una disminución de 39 299 personas ocupadas: un decremento de 1.3 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

Entre el cuarto trimestre de 2021 y el de 2022, los servicios diversos —con una participación de 9.6 %— mostraron un aumento de 23 251 personas ocupadas. Los servicios sociales —con una participación de 7.7 %— reportaron un incremento de 5 667 personas ocupadas.

Los restaurantes y servicios de alojamiento —con una participación de 6.2 % en el total de la ocupación— presentaron un incremento de 8 578 ocupadas y ocupados en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

Del cuarto trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2022, destacó el aumento en la participación de las y los ocupados que laboran de 35 a 48 horas semanales. Este grupo pasó de 40.9 a 44.6 por ciento. En términos absolutos, se observó un aumento de 109 015 personas ocupadas.

En los hombres, la contribución de los ocupados que laboran de 35 a 48 horas semanales pasó de 42.9 % a 46.0 por ciento. La de los ocupados en más de 48 horas semanales pasó de 34.1 a 33.6 por ciento. Lo anterior representa un aumento de 77 132 hombres ocupados en jornadas de 35 a 48 horas semanales, y un incremento de 6 959 hombres, ocupados en jornadas de más de 48 horas semanales, respecto al cuarto trimestre de 2021. Por su parte, las mujeres ocupadas en jornadas de 15 a 34 horas semanales pasaron de 29.7 a 28.2 por ciento. Lo anterior representa una disminución de 30 802 personas. Las mujeres que laboran entre 35 a 48 horas semanales registraron un crecimiento en su participación de 38.2 a 42.4 por ciento. Lo anterior se traduce en un ascenso de 4.2 puntos porcentuales.

En el cuarto trimestre de 2022, en el ámbito no agropecuario (que agrupa a 80.1 % de la población ocupada) se emplearon 40 157 personas más con respecto al cuarto trimestre de 2021. En los micronegocios hubo 36 153 personas ocupadas más, principalmente en unidades económicas sin establecimiento para operar. En estos, el incremento fue de 54 886 personas. Las y los ocupados en el gobierno registraron un aumento de 19 459 personas.