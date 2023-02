IMSS Zacatlán: Sin atención a beneficiarios y convertido en basurero

Abelardo Domínguez

Beneficiarios del servicio médico de la Clínica 39 del IMSS, en el municipio de Zacatlán, acusan una pésima atención luego de que durante las últimas semanas se otorga un número muy limitado de consultas, dejan a muchos derechohabientes sin la oportunidad de recibir la valoración pertinente.

Trasciende que en días recientes los quejosos se reunieron con el médico a cargo de la unidad; sin embargo, se limitó a responder que no dependía de él, no era su responsabilidad ni su culpa que no haya una plantilla médica apropiada a las necesidades de la ciudadanía.

Señaló que el hecho ha sido notificado, pero no hay respuesta por las autoridades de esa dependencia.

Además del carente servicio médico, las instalaciones lucen sucias, descuidadas y con montoneras de basura y en mal estado, por ello resulta apremiante que se tomen cartas en el asunto.