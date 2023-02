Carlos Rivera presenta “Sincerándome”, un álbum donde abre su corazón a través de sus canciones

Exa FM

Aunque Carlos Rivera siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere, es por medio de sus canciones que se abre por completo. En ellas deja ver sus historias y emociones más íntimas, son poemas cotidianos con los que cualquier persona puede identificarse.

“Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicar más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo álbum será completamente de cantautor con canciones 100% mías. Las canciones de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y de mis grandes pasiones. Si tú me quieres conocer de verdad, me encontrarás en mis canciones…”, indica el cantante.

Como compositor ha nutrido su carrera con una lista de grandes éxitos, como: “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “Me Muero”, “Como Pagarte”, “Te Esperaba”, “Otras Vidas” entre otros que lo han hecho acreedor a múltiples discos de Diamante, Platino y Oro en distintos países. Y esta vez con Sincerándome comparte 10 nuevos temas llenos de todo su sentimiento y verdad

Este nuevo disco surge luego de su exitoso “Guerra Tour” donde llenó estadios, arenas, auditorios y teatros por 10 países de Iberoamérica con más de 150 conciertos y que después de pandemia regresó con una contundente gira de palenques con más de 40 shows en estos recintos por todo México. Y ahora el artista se prepara para una nueva aventura llamada “Un Tour A Todas Partes” que recorrerá más de 20 países como: México, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica entre muchos otros.

Sincerandome estará disponible para los seguidores y fans de Carlos Rivera, a partir del día 16 de febrero en todas las plataformas de música y en formato físico para México, España y Argentina. Por su parte, “Un Tour A Todas Partes” comenzará su vuelo en el mes de marzo, rompiendo su propio récord de 3 Auditorios Nacionales consecutivos con “Guerra Tour” esta vez se presentará con 4 fechas consecutivas en el Coloso de Reforma y continuará su recorrido por 20 países más.

Fechas confirmadas de “Un Tour a Todas Partes”:

16 de marzo – Auditorio Morelos, Toluca, Edo. Méx SOLD OUT

18 de marzo – Plaza De Toros, Morelia, Michoacán,

25 de marzo – Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco. SOLD OUT

26 de marzo – Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco NUEVA FECHA

30 de marzo – Auditorio Nacional, Ciudad de México. SOLD OUT

31 de marzo – Auditorio Nacional, Ciudad de México. SOLD OUT

01 de abril – Auditorio Nacional, Ciudad de México. SOLD OUT

02 de abril – Auditorio Nacional, Ciudad de México. NUEVA FECHA

15 abril – Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

26 abril – Teatro Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.

19 de mayo – Palenque, Hermosillo, Sonora.

26 de mayo – Coliseo Centenario, Torreón, Coahuila

27 mayo – Arena Monterrey, Monterrey.

21 julio – Concert Music Festival, Cádiz, España.

22 julio – Plaza de toros, Granada, España.

25 julio – Plaza de toros, Alicante, España.

28 julio – Gran Canaria Arena, Gran Canaria, España.

29 julio – Pabellón Santiago Martín, Tenerife, España.

31 julio – Starlite, Marbella, España.

8 septiembre – Stone & Music Festival, Mérida, España.

9 septiembre – Plaza de toros La Maestranza, Sevilla, España.

Y muchas fechas más por confirmar….