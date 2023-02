Pía Sanz platica sobre su personaje Patricia Aranda en “Eternamente amándonos”

Por Mino D’Blanc

Pía Sanz da vida a Patricia Aranda en la telenovela “Eternamente amándonos”, producción de la experimentada Silvia Cano para TelevisaUnivisión y que inicia transmisiones el lunes 27 de febrero del presente año a las 16:30 horas por “las estrellas”.

Patricia es la mejor amiga de Erika (Rossana Nájera); es su confidente y le ayuda con el cuidado de Lucas, su hijo, cuando ella no puede atenderlo.

Platicamos con Pía Sanz gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de TelevisaUnivisión.

MD’B: ¿Cómo llegó este personaje a tu vida?

PS: Para mí es un placer trabajar con Silvia Cano como productora nuevamente. Yo hice “La doble vida de Estela Carrillo” hace ya varios años y ella también estaba ahí en la coproducción. Y básicamente como hacemos todos los actores de ir a tocar puertas, me fui a presentar, fui a hablar con Silvia, fui a conocer a la directora Silvia Tort; fue eso, ahora sí que buscando mi camino, tocando puertas, entrevistas y conseguí el casting y después de haberlo hecho, dije “va a terminar el año, ya no salió chamba, pues ni modo, hasta que gracias a Dios recibí esa llamada de que me estaban ofreciendo el personaje y yo la más feliz del mundo de haberle pedido a Diosito y a papa Noel que me mandaran trabajo y llegó.

MD’B: ¿En qué te pareces a Patricia Aranda?

PS: Siento que tengo mucho de ella en el sentido de que sí me considero una buena amiga, alguien que puede escuchar a los demás, alguien que se compromete en estar en las buenas y en las malas. Creo que en eso sí me identifico con ella.

MD’B: ¿En qué no te pareces?

PS: En que es un poco coqueta la tía Pato (ríe), no soy tan coqueta como ella, pero sí me gusta su parte humana, su parte de estar en las buenas y en las malas.

MD’B: ¿Qué le aprendes?

PS: Le aprendo a soltarse, le aprendo a ser una luchadora, le aprendo a tener la fuerza para tomar decisiones y la fuerza para dar buenos consejos.

MD’B: ¿Qué tanta participación tiene tu personaje en esta telenovela?

PS: En porcentaje no sabría decirte, pero de seis o siete meses que vamos a estar grabando voy cuatro, mínimo, entonces creo que es bastante. Tiene una participación muy bonita con Rosana Nájera que es un placer trabajar con esta mujer; hemos tenido escenas muy bonitas, de las que siempre le digo “¡qué padre es ser actriz y qué bonito es trabajar contigo!” y creo que vamos a crear un vínculo muy bonito de amistad entre nosotras en la historia.

MD’B: ¿Consideras que el público se sentirá identificado con esta historia?

PS: Totalmente; hay muchos temas, muchos personajes, muchos matices y creo que todos tenemos algo de la gran mayoría de los personajes o por lo menos con alguno nos podemos identificar todos.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Eternamente amándonos”?

PS: Porque les va a llegar al corazón. Como dije, en la mayoría de los personajes nos podemos sentir identificados y creo que hay muchas situaciones de la vida que podemos ver en esta telenovela y que podemos aprender algo de ellos, tanto para no cometer los mismos errores o por lo menos para ver qué podemos sacar de la situación de alguien más. Todos tienen que ver “Eternamente amándonos” porque es una historia en la que hay amor, pero hay suspenso, pero que va a haber acción, pero que va a haber un poquito de todo. Los personajes los van a enamorar, la historia los va a enamorar, y sobre todo como la mariposa monarca: “siempre se va a transformas y se va a convertir en algo mejor y creo que el público a través de la telenovela puede convertirse en esa monarca también”.

MD’B: ¿Por qué decidiste estar en México? Tú naciste en Argentina.

PS: Sí exactamente; yo nací en Argentina, viví diez años en Estados Unidos y dije que tenía que cumplir mi sueño que muchos dicen “mi sueño americano”, pero mi sueño era venir al Hollywood latino, que yo considero que es México y dije “necesito ir para cumplir mi sueño como actriz”. Baile muchos años y ya era hora de actuar y considere que México era el mejor lugar para hacer una carrera profesional como actriz.

MD’B: ¿Siempre quisiste ser actriz o siendo bailarina el baile te provocó el gusanito de ser una actriz?

PS: No, al revés. Primero desde los nueve años que veía telenovelas y que veía películas, yo quería estar ahí en la tele, yo quería estar trabajando, pero vivía en un pueblo muy chiquito que ni siquiera un cine teníamos; era tan chiquito que no teníamos oportunidades, entonces siempre tuve esa pica por querer trabajar como actriz y luego llegó a mi vida el baile, me dediqué a él muchos años, pero siempre tuve presente que yo lo que quería dedicarme era a la actuación y por eso tome la decisión de irme a México a cumplir mi sueño, a prepárame y empezar a trabajar allá.

MD’B: Eres bailarina, eres conductora, estuviste en el programa de “El Coque va”, has hecho muchos trabajos. ¿Qué más viene en tu vida este año, además de esta telenovela?

PS: Vienen cambios, vienen muchos aprendizajes. A nivel actoral yo me preparo muchísimo. Como dijiste, hago un poco de todo porque me gusta aprender y me gusta prepararme y ya tiene varios años que me preparo como doble de riesgo y en motos y en caballos y en peleas escénicas y estoy buscando ese personaje de acción para el cual me estoy preparando muchísimo y esperemos que este año llegue porque preparación hay, así es que voy a seguir tocando puertas para que salga ese personaje con mucha acción.