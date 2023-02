EdoMéx ocupa el primer lugar en resolución de emisión de sentencias: Sodi

EL VALLE

Tlalnepantla, Méx.- “A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, recibe 759 mil casos y que solo cuenta con 420 jueces, el Estado de México tiene el primer lugar en resolución de emisión de sentencias, y se encuentra por arriba de la CDMX”, expresó el presidente del Tribunal, Ricardo Sodi Cuellar.

Dijo que a pesar de todo, el Tribunal funciona bien, con mucha efectividad y con todos los problemas de saturación.

“Los compañeros de los tribunales trabajan 12 y 14 horas, y a veces hasta el sábado, yo me solidarizo con ellos y trato de darles el mayor apoyo, pero no hay presupuesto que alcance, deberíamos tener el doble de presupuesto, pero eso no va a ser, por eso vamos a impulsar la “mediación” , vamos a impulsar los juzgados colmena, vamos a impulsar la justicia digital para que todo sea más rápido y haya menos rezago, lo abatamos”, dijo.

Reconoció que existe el 85 por ciento de rezagos, pero que otros estados en diferentes condiciones, van en el 70 por ciento. “A pesar de todo el Tribunal funciona bien, funciona con mucha efectividad, con todos los problemas de saturación, y a pesar de esto funcionamos bien”.

“Nuestra estructura judicial es muy pequeña, de 2.7 jueces por cada 100 mil habitantes para el Estado de México, que tiene una población de 18 millones de habitantes. Mientras, la Ciudad de México tiene 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, funcionamos bien”.

No obstante, señaló que la entidad mexiquense tiene el primer lugar en resolución de emisión de sentencias, 140 por ciento arriba que la Ciudad de México, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI).

Sodi Cuellar, mencionó que la entidad mexiquense requiere construir una infraestructura de administración y procuración de justicia más grande. “El tribunal es el que más demandas recibe en proporción al número de habitantes”, indicó.

“Somos un Estado con un alto índice de recepción de demandas, con alto índice de litigiosidad y lo que nos preocupa es darles la certeza de que el Tribunal resuelve y resuelve bien”.

Dijo que tratan de darle el mejor equipo pero no hay presupuesto que alcance. Se tendría que tener el doble del presupuesto y eso no sucederá.

Por ello -indicó- se impulsará la mediación, los juzgados colmena, la justicia digital, para que todo sea más fácil y rápido, abatiendo el rezago”

Mencionó que, en materia laboral, en el Estado se tiene cero rezago; en familiar los procesos son más complicados y hay una mayor duración de los juicios y más que rezago, hay prolongación de los casos.

En materia civil, hay un 15 por ciento de rezago y en materia penal, hay un derecho de poder alargar el juicio todo lo que se quiera, de tal manera, que los juicios penales pueden durar muchos años, por decisión de la defensa, hasta un año, pero incluso años, ejerciendo su defensa.

Luego en entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar anunció que se encuentra en la fase final la elaboración del nuevo Código Penal del Estado de México, que será más sencillo, accesible y más práctico, que replanteará las necesidades de las penas y contempla nuevos delitos.

Mencionó que este mes de febrero se convocarán a foros y mesas de análisis para tener un Código modelo que, “presentaré y que ya está prácticamente listo en su revisión final y donde se determina qué delitos se quitaran y cuáles se contemplan”.

“Sobre la prisión preventiva oficiosa no debe existir, lo que debe existir la prisión preventiva justificada poco más de trabajo para el juez, porque el juez debe justificar por qué lo deja en la cárcel o quien no esa es la tendencia razonable y la interpretación armónica, la prisión preventiva debe existir para casos especiales, pero siempre el juez debe justificar por qué.

Al ser cuestionado si el proceso electoral aumentará la carga en los juzgados, Sodi Cuellar dijo que las denuncias son en la fiscalía, obviamente somos competentes en materia penal para conocer los delitos electorales, lo demás es competencia del Tribunal Electoral del Estado de México.

“El llamado que haría a los precandidatos que contiendan con lealtad y respeto y que basen sus campañas en propuestas”, dijo.

Sobre el triunfo de otro partido, señaló que los gobiernos tienen que ser de instituciones y las instituciones deben ser sólidas trabajar coordinada y armónicamente, “si esto sucede y tenemos instituciones sólidas, no importa que partido ganemos, porque las instituciones encauzan el ejercicio del poder. Cuando no tenemos un país de instituciones, cuando las instituciones flaquean podría importar quien gane”.

Refirió que en una entidad de instituciones sólidas, como sin duda el Estado de México lo es, la vida de las instituciones es sólida y hay colaboración entre poderes.