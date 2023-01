Bienvenidos a Morena todos los que quieran trabajar por la gente: Gómez

EL VALLE

Ixtlahuaca, Méx.- La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México, señaló que van a hacer bienvenidos todos los que quieran trabajar por la gente del Estado de México.

Al reunirse en un evento convocado por militantes y simpatizantes de comunidades del municipio de Ixtlahuaca, los invitó a trabajar en unidad y que en Morena es lo que se quiere; “trabajar en equipo”, subrayó.

Acompañado de Juan Hugo de la Rosa, ante cerca de mil militantes y simpatizantes de Morena que se dieron cita para acompañar a la maestra Delfina Gómez, precandidata a la gubernatura mexiquense, pidió a los vecinos de Ixtlahuaca a hablar con sus familiares, amigos y vecinos y señalar “que es lo que queremos y decirles que los principios de Morena es; no mentir, no robar y no traicionar”.

Dijo que la candidatura común entre los partidos de Morena, PT y PVEM, se dio fácilmente; porque coinciden en que deben de trabajar por bien de la gente y que no hay otro compromiso.

“Lo que nos interesa y debe de interesar, es trabajar por el bien de la gente y por eso facilita todo; y son bienvenidos todos aquellos que quieran estar con Morena y trabajar por la gente y no los que quieran ser ambiciosos y quieran lograr algo utilizando a la gente”, advirtió.

Por ello es que tenemos -dijo- la gran oportunidad de hacer el cambio, pidió a los militantes y simpatizantes de Morena de diferentes comunidades de Ixtlahuaca y donde prometió volver y visitar nuevamente.

Finalmente, dijo que ella es una mujer mexiquense, que nació en el municipio de Texcoco, donde siempre vivirá, y les dio las gracias por todo el apoyo que tiene por parte de los morenistas tanto militantes como simpatizantes.