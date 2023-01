Facultad de Derecho UAEMéx, de las más prestigiosas de México

EL VALLE

Toluca, Méx.- Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), destacó que la Facultad de Derecho es una de las más prestigiosas del país por su oferta académica de calidad.

El rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, destacó que muestra de la calidad de dicho espacio educativo, es la obtención de la certificación internacional del programa de la Licenciatura en Derecho, otorgada por el Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, A.C. IIDEA.

Durante el cuarto informe de actividades del director de la Facultad de Derecho, J. Dolores Alanis Tavira, destacó que la certificación fue obtenida en diciembre del 2022 y tiene una vigencia de cinco años.

Y eso no es todo, ya que Barrera Díaz apuntó que este espacio académico ha crecido por la pertinencia de sus programas de estudios avanzados, como la especialidad en Derecho Civil y la especialidad en Derecho de Amparo, ambas reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Ante estudiantes, académicos e integrantes del Consejo académico y de gobierno, destacó la creación del grupo interdisciplinario para la Gestión y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en conjunto con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el que participan 5 cuerpos académicos con un total de 21 profesores de tiempo completo.

Barrera Díaz destacó que derivado del esfuerzo financiero y administrativo, entregaron la renovación de equipos de cómputo de este espacio académico, que consistió en 60 computadoras tipo All in One de alto procesamiento para reemplazar dos salas de cómputo completas.