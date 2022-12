AMLO invita a Bad Bunny al Zócalo aunque “no le podemos pagar”

ARISTEGUI NOTICIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al cantante puertoriqueño, considerar una presentación más en la Ciudad de México y le propuso el Zócalo como sede.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá venga“, dijo el mandatario en la conferencia de Palacio Nacional este miércoles.

AMLO advirtió que aunque no puede pagar al cantante de ‘Tití me preguntó’, en caso de que acepte presentarse, él se encargará de tener todo listo.

“No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro no tan espectaculares”, dijo.

El presidente mexicano bromeó y señaló que incluso podrían ponerle una “tirolesa”, pues señaló que había visto que en su presentación en el Estadio Azteca, el ‘Conejo Malo’ salió volando en un palmera

López Obrador confió en que Bad Bunny considerará su propuesta pues refirió a que el cantante de 28 años, es una persona muy solidaria.

“Sé que es una gente joven, sensible y tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial pero también tiene una dimensión social”, señaló.

“Ha estado haciendo labor junto a Ricky Martin y René de Calle 13, entonces ojalá”.

En 2019, Benito Antonio Martínez Ocasio, como es su nombre, puso una pausa a su carrera y se unió a las protestas en Puerto Rico en las que exigían la renuncia de su gobernador por acusaciones de corrupción.

Este fin de semana, Bad Bunny cerró su gira World’s Hottest Tour con dos fechas en el Estadio Azteca. Sin embargo, miles de sus seguidores se quedaron con las ganas de verlo y disfrutar de su espectáculo debido a la sobreventa y clonación de boletos vendidos por Ticketmaster.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que ver la situación de miles de jóvenes que habían ahorrado para ver a Bad Bunny, le produjo sentimiento.

“Algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, de verdad que sí me produjo sentimientos. Le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan su dinero que utilizaron para comprar sus boletos y el excedente al que tienen acceso, pero no es suficiente”, garantizó.

sin embargo, dijo que eso “no es suficiente” pues muchos tenían la ilusión de verlo.

Andrés Manuel dijo que un Bad Bunny en el Zócalo sería una forma de “reivindicarse”.

Señaló que el próximo lunes, Ricardo Sheffield dará un informe sobre las denuncias que han recibido respecto al caos y fraude provocado por Ticketmaster.