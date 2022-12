La acreditadora internacional SACSCOC ratifica el cumplimiento de la UDLAP con los más altos estándares educativos.

Staff/RG

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue ratificada en el cumplimiento de los altos estándares educativos establecidos por la Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges (SACSCOC), organismo que otorga acreditaciones a las instituciones de educación superior de los Estados Unidos y universidades internacionales. La Universidad de las Américas Puebla está acreditada desde 1959 y actualmente cuenta con la acreditación Nivel VI para el periodo 2015-2025, nivel que comparte con instituciones como University of Texas at Austin, Rice University, Vanderbilt University, entre otras.

Con base en las evaluaciones realizadas en los últimos meses, la Junta de Gobierno de SACSCOC, anunció en su sesión celebrada el 6 de diciembre en Atlanta, Georgia, el mantenimiento en forma plena de la acreditación de la UDLAP, ratificando así el cumplimiento de la universidad con los más altos estándares de calidad en educación superior. En la reunión, en la que se presentaron los resultados, estuvo presente la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la UDLAP y marcó el punto de inicio del proceso de reacreditación para el período 2025 – 2035.

En esa sesión, la SACSCOC también acreditó el Programa de Especialidad en Anestesiología de la UDLAP que se ofrece en conjunto con el Hospital Ángeles Puebla.

Es preciso señalar que únicamente cuatro universidades mexicanas están acreditadas por este organismo.

La ratificación de la SACSCOC demuestra el compromiso de la UDLAP con la calidad educativa, lo que sin duda coloca a la universidad como una institución de educación de excelencia que ofrece a sus estudiantes las oportunidades que representa su proyección internacional.