EdoMéx enfrenta un déficit de jueces: Sodi

EL VALLE

Toluca, Méx. -El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, señaló que en la entidad se tiene un déficit de jueces y juezas, pues existen solamente 2.7 jueces por cada cien mil habitantes, teniendo más déficit de juzgadores en materia familiar.

“El Estado de México tiene un fuerte déficit de jueces; tenemos 2.7 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que la Ciudad de México, que tiene el mismo asunto que nosotros, tiene 4.6 jueces por cada cien mil habitantes; pues tiene una perspectiva diferente por ser la capital”, señaló.

“El Tribunal Superior de Justicia mexiquense es el más importante del país, y estamos en el penúltimo lugar en jueces, solamente le ganamos al estado de Chiapas”, explicó.

Por lo que dijo, “la justicia mexiquense tiene que recibir el apoyo necesario para poder prosperar y cualquier cantidad encima del 2.7 jueces por cada cien mil habitantes es buena”.

Aunque dijo estar consciente de no llegar a 4.6 jueces que es la estadística que señala el INEGI, ante ello, se ha impulsado la medicación y otros mecanismos de justicia restaurativa, con el fin de que no lleguen tantos asuntos al tribunal, que sean los más importantes y por ello la mediación, y así se baja el nivel de presión y los jueces pueden resolver los asuntos más difíciles con más tiempo.

Resaltó que cualquier cantidad que se pueda subir en el número de jueces será bienvenida.

Dijo que, para ampliar la plantilla de jueces, solamente es con presupuesto, “no hay otra forma, pues de haber hay muchos candidatos que tienen carrera judicial que los va empujando. Actualmente, tenemos 460 jueces; pero 18. 5 millones de habitantes en el estado”.

“Y ese número no alcanza sobre todo en materias muy complicadas como en lo familiar, pues hay rezagados, pero no por falta de ganas de trabajar, no de esfuerzos, sino por falta de jueces”, insistió.

Finalmente, Sodi Cuellar dijo que el déficit de jueces se encuentra en su mayoría en materia familiar, pues se tiene el 55 por ciento de los asuntos. “Se tienen 3 mil asuntos por cada juez o jueza de lo familiar, cuando lo normal, lo razonable es 750 por cada juez”, dio a conocer.