Presupuesto federal para 2023 no cumple con necesidades de la gente: Acosta

EL VALLE

Toluca, Méx.- El diputado federal, Brasilia Acosta Peña, señaló que el presupuesto del gobierno federal para el próximo año, no cumple con planteamientos y necesidades de la gente. “Y por ello vamos a votar en contra del mismo”, expresó.

En entrevista, refirió que ya se dijo que no va a apoyar, por ejemplo las necesidades que la población requiere, los servicios básicos como el agua y por ejemplo, no hay ningún proyecto de la CONAGUA para el Estado de México.

“No hay apoyos para las comunidades que necesitan luz eléctrica, no hay etiquetados en el presupuesto, recursos para carreteras de primer y segundo nivel, saca cosechas para los campesinos; no hay apoyos para la vivienda”.

Por ejemplo -dijo- también hay obras como el del Tren México-Toluca, están inconclusas, y aunque se dice que se van a empezar a hacer pruebas; pese a que todo el tramo que corresponde a la Ciudad de México, ni siquiera se ha terminado.

Ante ello, el también dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado de México, dijo que el presupuesto de egresos de la Federación es negativo y regresivo; pues no resolverá los problemas de la gente y porque hace que la nación se regrese a los años 60s y 70s.

“Deja lamentablemente fuera a mucha gente que lo necesita, no va a ver apoyos a estancias infantiles, no habrá apoyo a los deportistas, a la cultura, no habrá apoyo para la protección de los periodistas”. En ese sentido la fracción del PRI en la cámara federal; vamos votar en contra del presupuesto para el 2023”, señaló.

Pues -dijo- estamos seguros que aunque hagamos propuestas como las vamos hacer, la fracción de Morena las va a rechazar y el presupuesto se prevé sea aprobado por mayoría tal y como le envío el gobierno federal a la Legislatura. Ya que para ello se requiere de mayoría simple, por lo que con tener 251 votos es suficiente, número que tienen con las fracciones aliadas.

Finalmente, Acosta Peña, dijo que los grupos parlamentarios ya han manifestado cómo será la votación; “y nosotros también como Antorcha, siempre hemos manifestado cuáles son nuestros puntos de vista, por lo que desde el momento en que no se respetan los planteamientos de la gente, que representamos, que no es más que servicios y seguridad y apoyos para terminar con la pobreza, por eso vamos a ir en contra” indicó.