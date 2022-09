Ayuntamiento no dará permisos para el Tecate Comuna en el Parque Ecológico: Rivera Pérez

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez se comprometió con vecinos y ambientalistas que se oponen a que se realice el concierto Tecate Comuna en el parque Ecológico a que este evento no se va a llevar a cabo, pues el gobierno no ha emitido los permisos.

Durante una manifestación durante la ceremonia del CLXXV Aniversario de la Gesta Heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec, un grupo de vecinos y ambientalistas exigió a las autoridades correspondientes no permitir este tipo de conciertos que dañan el medio ambiente.

“Le vengo a dar mi palabra como presidente municipal de que no se llevará a cabo y queda grabado, el parque lo administra el estado, pero la empresa ha hecho los trámites ante el gobierno municipal y nosotros no le hemos dado permiso y no lo tendrá”, aseveró el alcalde.