Por Mino D’Blanc

“Tippa My Tongue” es el nuevo sencillo de Red Hot Chili Peppers, que lanzaron a la par con el video oficial del mismo y que ya se encuentran en todas las plataformas digitales.

Los cuatro virtuosos músicos que conforman la banda, en esta canción nuevamente presentan su ingenioso funk, acelerando el ritmo con una línea de bajo resbaladiza y un riff estridente anclado a un ritmo inquebrantable. El inteligente doble sentido lírico se construye hacia una proclamación, “Well, I Believe in Love. Perfectly receiving love”, mientras la guitarra se enrosca alrededor de la voz. Como corresponde al ambiente optimista, el video que lo acompaña continúa la tradición de ser extraordinario, como todos los que han lanzado en su trayectoria.

Además, Red Hot Chiliu Peppers anunciaron su segundo álbum de este año, décimo tercero de larga duración; se titula “Return of the Dream Canteen”, que estrenarán el 14 de octubre.

“Return of the Dream Canteen” lo lanzan seis meses después de que “Unlimited Love” encabezó la lista de charts con ventas Platino. Este último emergió como el número 1 del grupo en el Billboard Top 200 y se destaca como el álbum de rock más grande el año. Para el mismo, volvieron a unir su talento al del productor y confidente creativo Rick Rubin.

La banda recibirá el prestigioso premio “Global Icon” y se presentarán en vivo en los “VMA” el próximo domingo 28 de agosto.

En este momento, Red Hot Chili Peppers se encuentran en medio de una extensa gira mundial con la que recorrieron Europa; cabe mencionar que ya están vendidas todas las localidades para una serie de fechas que tienen en Estados Unidos, incluida la del concierto que dieron en el Sofi Stadium, siendo su mayor concierto en su ciudad natal que es Los Ángeles, California. Dicho tour continúa en Chicago, Illinois y después viajarán a Toronto, Canadá, regresando el domingo 18 de septiembre para concluir su estancia americana en el Globe Life Field, en Arlington, Texas. En el mes de enero de 2023 se presentarán en Nueva Zelanda y Australia.

Cabe mencionar que a fechas seleccionadas tendrán como invitados a una serie de artistas muy aclamados, eclécticos y vitales de varios géneros, entre los que destacan HAIM, Beck, Thundercat, The Strokes, King Princess, St. Vincent and Post Malone, entre otros.

“Fuimos en busca de nosotros mismos como la banda que de alguna manera siempre hemos sido. Solo por diversión, improvisamos y aprendimos algunas canciones antiguas. En poco tiempo comenzamos el misterioso proceso de construir nuevas canciones. Una hermosa intromisión química que se había hecho amiga de nosotros cientos de veces a lo largo del camino. Una vez que encontramos ese flujo de sonido y visión, seguimos minando. Con el tiempo convertido en una cintura elástica de ropa interior de gran tamaño, no teníamos motivos para dejar de escribir y rockear. Se sentía como un sueño. Cuando todo estuvo dicho y hecho, nuestro caprichoso amor mutuo y la magia de la música nos habían regalado más canciones de las que sabíamos qué hacer. Bueno, lo descubrimos. 2 álbumes dobles lanzados de forma consecutiva. El segundo de los cuales es fácilmente tan significativo como el primero o debería invertirse. ‘Return of the Dream Canteen’ es todo lo que somos y siempre soñamos ser. Está lleno. Hecha con la sangre de nuestros corazones. Atentamente, los Red Hot Chili Peppers”.