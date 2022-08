Komba les canta a los sueños por cumplir en ‘Waxxx’

Staff/RG

El artista colombiano Komba presenta ‘Waxxx’, una canción que juega en dos universos. Por un lado, le canta a dejar los miedos y los malos ratos, para así vivir el presente y cumplir sus sueños: “por ser lo que soy me he metido en líos y he estado jodido, pero nunca más (…) no quiero que nada me aflija”, canta el rapero bogotano, quien se describe a sí mismo como terciopelo, pero a veces como lija, con una personalidad fresca, pero con un flow de valija.

Por otro lado, ‘Waxxx’ tiene un tinte de sensualidad y coqueteo característico de Komba: “tengo el truco pa que te deslices y se acabe la crisis”. Esto respaldado por el pegajoso coro, todo sobre una pista increíble de R&B que se siente como una bocanada de aire limpio en un día de sol.

“A veces necesitamos este tipo de canciones para levantarnos de la silla y ser resilientes con nuestros sueños”, comenta Komba.

Otro de sus sencillos es ‘La Licuadora’, una canción funky, divertida, inteligente y sensual que habla sobre lo mágico y lo inocente, pero también sobre lo crudo y primitivo del sexo.

Un fill de batería introduce de una vez el coro de la canción: “Promiscuous girl como Nelly, como lo hacemos muy deli…”. Acorde al nuevo sonido de Komba, el beat se influencia más del rap que de otra cosa. Eso sí, con una cadencia y un groove infalible que quiebra nucas y te hace bailar. La producción de las voces es bien peculiar, con armonías disonantes, casi psicodélicas, equilibradas con un flow increíble. “Dejemos el gourmet pal’ restaurant, todo lo que me sirvan me lo como vivo”, rapea Komba haciendo símiles entre la comida y el sexo.

‘Waxxx’ y ‘La Licuadora’ se suman a ‘Slowmo’ y ‘A Fin de Mes’, canciones que harán parte de un nuevo álbum del productor y MC bogotano Komba, programado para el último trimestre del año.

¿Quién es Komba?

Komba es artista y productor bogotano con 7 años de carrera en la industria de la música. Ha trabajado con artistas como Rial Guawankó (YoyoDojo), Karin B. (Rap Bang Club), Ruzto (Aerophon), LoMaasBello, Stailmic, Tilo Tranquilo, Casi, productores como Rob Ramos (Mabiland, Marrom Fernández, Rxnde Akozta), Eddy Mugre, entre otros.

Su álbum debut ‘Panthera’ (2021) le abrió puertas en la prensa especializada, logrando ser considerado como uno de los mejores lanzamientos del año según las revistas Shock y MAAS y estar en el Top 5 artistas emergentes, según Radiónica. Fue telonero de Cráneo & Lasser, El Chojín y tocó en el festival Verano Negro.