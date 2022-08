DLD platican sobre su sencillo “El accidente”

-Hoy lunes 8 de agosto lanzan “Está bien”, su nuevo corte promocional

-El sábado 13 de agosto regresan al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Por Mino D’Blanc

La banda mexicana de rock DLD están promocionando su sencillo “El accidente” y hoy lunes 8 de agosto lanzan “Está bien”, su nuevo corte promocional. Además el próximo sábado 13 de agosto regresan al Palacio de los Deportes, en un concierto donde una de las sorpresas será que tienen como invitados a Turf, banda argentina con la que hace mes y medio lanzaron su colaboración conjunta de “Lamento Boliviano”.

Francisco Familiar, Edgar Hansen y Erik Reville, los integrantes de DLD, ofrecieron una conferencia virtual para representantes de los diferentes medios de comunicación, en la que hablaron de todo esto.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para la realización de esta entrevista.

-“El accidente” llega en tiempos difíciles a nivel mundial.

FRANCISCO: En el disco es el primer sencillo “El accidente” y es como una especie de bitácora, un documento auditivo de cómo vivimos esta época, esta era pandémica, este accidente que de alguna manera te deja mucho aprendizaje, te deja una revalorización de todo lo que dabas por hecho, de todo lo que ya dabas por cierto, todo lo revalorizamos y creo que ese es el mensaje que nos da estos tiempos que estamos viviendo, porque accidentes siempre va a haber pero nos toca sobreponernos y regresar más fuertes y seguir.

-¿Consideran que DLD regresan más fuertes después de este tiempo pandémico?

ERIK: Sí regresamos más fuertes y sobretodo en la parte emocional, en la parte humana, en las lecciones. Venimos de una pandemia que a todos nos dejó una lección en la que nadie se salvó de toda la humanidad de ver lo frágiles que somos, todos tuvimos a algún ser cercano que falleció. Entonces todas estas cosas tuvieron mucho que ver en el disco y tuvieron que ver en eso de levantarse de muchos percances, entonces creo que esa lección la aprendimos y creo que todos nos hicimos y regresamos más fuertes, hablando específicamente de la pandemia. En este caso hablando de “El accidente”, todos tenemos nuestro accidente y tenemos una historia en particular a quién dedicársela o a qué dedicársela. En relación a la parte musical no me gustaría ser yo quien lo diga, pero ojalá que así sea.

-Trabajan con Armando Ávila, que es uno de los productores más importantes de la industria de la música a nivel mundial actualmente. ¿Qué tanto tiene que ver la creatividad de él en el sonido de ustedes a la hora de producir este disco, este material?

EDGAR: Armando Ávila es amigo nuestro de la colonia desde niños, nos conocemos desde niños, desde antes de que empezara a producir música. Parte del crecimiento que hemos tenido, inclusive él, ha sido algo genuino de conocernos, de saber, de conocernos de esa situación musical. Y claro que ha crecido muchísimo y nosotros hemos crecido con él y viceversa. Y siempre trabajar con alguien que conocemos desde pequeños y saber que siempre fue un talento desde su padre que fue un talento también profundísimo, el señor Armando a quien queremos mucho a él y a su familia, pues sí estamos muy contentos.

Es un tipo que se ha preparado, es un monstruo en la música, siempre se preocupó por tener los mejores equipos, por mejorar cada minuto y la verdad es que sí estamos felices del trabajo que hemos realizado en estos discos que llevamos trabajando con él. Felices de trabajar con un gran amigo, con una persona que podemos platicar de cosas que pueden ser luego tan esotéricas como vivencias o cosas que son muy íntimas que tienen que ver con el sonido y poder desarrollarlas de esa manera con él. Hemos hecho discos hasta en la playa con él. Estamos viendo a ver si lo invitamos para este sábado 13 de agosto al Palacio de los Deportes para que se eche un palomazo con nosotros.

-¿Cómo DLD se mantiene vigente en esta nueva era de las redes sociales y en estas nuevas plataformas como puede ser TikTok, Instagram, entre otras? ¿Qué opinan de esta transformación de pasar del disco, de la radio a las plataformas digitales?

EDGAR: Siempre hicimos redes sociales, de hecho nosotros nos dimos a conocer por las redes sociales. Comenzamos a hacer de esos programas de YouTube cuando éramos más niños; en el 2008, 2009 hicimos programas que nos dieron muchísima popularidad y los dejamos de hacer, pero siempre trabajamos redes sociales, de hecho mucho de nuestro trabajo es en ellas. Claro que nos encanta.

ERIK: En el Myspace hicimos muchísimas cosas.

EDGAR: Hasta la fecha no hemos parado. Obviamente nos volvimos un poco más místicos, más misteriosos, pero las redes sociales siempre han sido parte de lo que es DLD. Todo lo que promueven, nos hacen crecer, todo lo viral que te puedes hacer ahora tan rápido. ¡Qué bueno que existen!

ERIK: ¡Benditas redes sociales!

FRANCISCO: Para nosotros fue el único canal. Ahorita somos muy afortunados de tener a todos ustedes los periodistas para platicarles de un disco, pero fueron muchísimos años en la independencia completamente, que para nosotros el Myspace, el Facebook cuando empezó, esos medios eran la única manera de darte a conocer. Digo, ahorita ya es masivo pero sí, siempre ha sido maravilloso y siempre lo bueno sobresale.

-¿Qué se puede esperar de este nuevo proyecto musical y qué significado tiene para ustedes?

FRANCISCO: Llegar hasta este punto de tener ocho álbumes de estudio no es poca cosa, ni ahorita tan sencillo. Creo que la hechura viene de muchos lugares, creo que hay una panóptica en este álbum que viene prepandemia, pandemia y postpandemia, es como tres actos, digámoslo así, entonces tiene canciones que están hechas en diferentes situaciones, sensaciones, en diferentes visualizaciones, porque cada uno aquí pinta su verdad de cómo es como vivimos estos días, esta época todo lo que ya conocemos, y vienen canciones que ya estábamos haciendo poco antes de bajar la cortina en marzo del 2020, ya estábamos trabajando en algunos temas.

“El accidente” es uno de los últimos temas que se compusieron para este disco y es precisamente como digamos, la cereza del pastel de cómo queríamos dar este mensaje, entonces va de adelante para atrás y hoy lunes 8 de agosto damos a conocer otro tema que se llama “Está bien” y es para family and friends agradecerles la espera y el cariño y el apoyo.

-Después de estos ocho álbumes, ¿qué importancia tiene para ustedes sus fans?

ERIK: Siempre hemos estado muy agradecidos y hemos tenido muy claro que sin ellos nada de esto sucedería, eso es un hecho. Tengo muy presentes todos estos siete años desde el primer Palacio de los Deportes al día de hoy y siempre me preguntaba si iba a volver a suceder, de que “¿me volveré a parar algún día en el Palacio de los Deportes?”. Obviamente lo menciono porque esto se debe a ellos, ellos son los que lo llenan, ellos son los que están ahí para armar la fiesta y ellos son los que nos dan un show a nosotros.

Es una experiencia subirte al escenario cada noche a tocar para ellos porque el que lo goza es uno, es una maravilla. Este disco está plagado de eso, por qué, porque también los extrañamos mucho; una de las lecciones también fue esa, qué tanto los puedes extrañar y de un día para otro nos quitaron ese contacto, nos quitaron ese cariño, nos quitaron esa terapia si lo quieres ver de esa manera. Entonces pues sí, sí es un disco que está muy dedicado a los fans.

-¿De qué manera ustedes como banda mexicana siguen luchando por preservar el rock?

FRANCISCO: Sí defendemos el rock, creo que sí somos defensores del rock pero como un estilo de vida, ya no tanto como un género musical, porque nos negamos a entender que ya lo hacemos profesionalmente; no queremos llegar a ese punto porque creemos que la magia se pierde, entonces en ese aspecto obviamente a nosotros nos representan los guitarrazos y los tamborazos, eso es un hecho, el rock sí nos representa como tal, pero lo vemos ahorita más como un estilo de vida, como querer vivirla. Este momento que estamos viviendo ahorita.

-¿Nos pueden adelantar algunas sorpresas que tienen preparadas para el concierto que darán el próximo sábado 13 de agosto en el Palacio de los Deportes?

EDGAR: Vamos a tener una banda abridora que se llama Turf, una banda argentina con la que también hemos hecho colaboración; hicimos “Lamento Boliviano”, una canción de Alcohol Etílico que hicieron muy famosa los Enanitos Verdes en México y vamos a tener el honor de tenerlos ahí acompañándonos en el concierto.

-¿“Está bien” vendrá con una carga energética igual que “El Accidente” o más?

EDGAR: Es una canción con una carga energética tremenda, viene con todo, es una canción que va a poner a la gente a moverse, es una canción muy potente, es un rock clásico potente.

–¿Cuál es la importancia para DLD de captar nuevo público y cuál es su estrategia para lograrlo?

ERIK: Es curioso porque sí nos importa mucho que haya nuevo público, pero creemos que no hay una estrategia como tal; creemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo afortunadamente se convierte en una bola de nieve y ya comenzamos a ver a los hijos o a los chavos que van porque los llevan los papás o el tío, entonces de todo este rollo al final estamos llegando a nuevas generaciones y evidentemente con los medios, con el espacio que nos regalan también.

Pero creo que esa es la manera de que más que tener una estrategia, la honestidad es lo que nos representa. Como decía Paco, es increíble es estar haciendo todo esto; y la otra parte es verdad, sigue gustando porque viene la parte del show donde también te sigue encantando el desmadre y es bien divertido y quieres estar ahí y no se acaba y pueden pasar los años y es como medicina el aplauso y estar ahí; es maravilloso sentir a la gente, en la bulla todo es encantador.

-¿Cómo fue la conceptualización del video de “El Accidente”?

ERIK: El director Christian Aguilar es un genio.

EDGAR: Christian es un cuate que hacía urbano. Nos pareció muy interesante todo su trabajo, una persona con muchísima energía. Llevó el concepto de tener un poco de danza Butoh, para limpiar un poco y poder sacar. En el video estamos volteando al cielo, es como cuando va a caer un cometa y no sabes en qué acabó, pero estás viendo que la luz se acerca y son cosas que no puedes controlar. De eso se trata un poco el video, de esa incertidumbre que puede haber, pero a final de cuentas la energía te rodea y hay que aprender a sobrepasarla y Christian creo que lo detectó muy bien. Es muy bueno, la verdad nos gustó muchísimo su trabajo.

-¿Estarían dispuestos a incursionar en otro género musical?

EDGAR: Claro; de hecho estamos participando con una artista que se llama Yoss Bones, es una chava que hace rap. De hecho el pasado primero de agosto nos reunimos para trabajar un tema que tenemos por ahí y la verdad es que estamos muy contentos. Nunca hemos tenido problemas de trabajar así, hemos trabajado con muchísimos géneros; hemos tocado con la Sonora Santanera, con Leo Dan. Siempre estamos abiertos a muchísimas cosas y de esto se hace la música, de armonía y esa es la energía que debe existir.

FRANCISCO: También hemos estado con Aleks Syntek y ahorita hicimos una colaboración en una canción con la banda Turf, que como dijimos, van a estar invitados también en el Palacio de los Deportes; de hecho es “Lamento Boliviano” y tiene como un mes y medio que se lanzó. Pertenece al disco de Turf, pero nosotros salimos como colaboración.

-¿Cuál ha sido la canción que marcó un accidente y un cambio para ustedes como banda?

FRANCISCO: Yo creo que de entrada la pandemia, la llegada de esta nueva vida, de entender que estamos coexistiendo con otros entes en esta tierra y revalorizar. Todo esto es poder tener ahora un poco de certidumbre; ese creo que fue el principal accidente.

EDGAR: Por ejemplo, cuando murió Arturo, nuestro tecladista en el 2013, fue una semana antes de tener una tocada en el Auditorio Nacional. Entonces el hecho de que una persona se aleje tan rápido de algo hace que haya tantos cambios y que te des cuenta que hay que valorar cada pequeño espacio. Eso fue uno de los accidentes más fuertes que pasamos y que nos hizo revalorizar muchísimas cosas. Eso fue algo muy difícil.

ERIK: Lo de Arturo sí fue muy difícil. En la pandemia en mi caso, perdí a mis padres. Los dos se fueron durante la pandemia; no fue por COVID, ya estaban enfermos, estaban grandes. En general como dice Paco, la pandemia fue de las cosas más recientes como banda y más difíciles, que fueron un golpe muy duro y la mejor manera de sacar toda esa frustración y todo este rollo era escribiendo un disco nuevo.

–¿Cuáles son sus sueños, sus metas que quieren alcanzar? ¿Algún escenario en el que se quieran presentar y no han pisado?

FRANCISCO: Sí, por supuesto. En nosotros siempre ha estado esa ambición, ese entusiasmo de ver qué sigue. Para nosotros el destino es el mismo camino y pues estamos gozando muchísimo este viaje. Ahora que nos hemos montado ya de vuelta al tren, evidentemente queremos estar en todos lados; quisiéramos pisar escenarios en otras latitudes, en otros países, en festivales. Hay festivales muy importantes en donde la música de DLD tiene cabida, entonces por qué no, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que este nuevo disco va a ser un vehículo muy bueno para llegar a ese objetivo.

-Después de tantos años de trayectoria, ¿cómo le hacen para salir de su zona de confort?

ERIK: Divirtiéndonos; la seguimos pasando bien. La música para nosotros es un canal maravilloso. Valoramos mucho porque no fue fácil, fueron muchos años de independencia para llegar a donde estamos ahora, entonces valoramos todo lo que tenemos. Yo creo que eso seguimos aprendiendo; nos gusta divertirnos, nos gusta seguir explorando cosas musicalmente hablando. Nunca hemos estado negados a ningún género.

De hecho al principio cuando empezamos es bien raro, porque nunca navegamos con la bandera de rock, siempre nos ponían otros géneros y nosotros decíamos “qué bueno, órale, ellos nos ponen el género que quieran” y al final del día siempre ha sido así hasta el día de hoy. Es eso, divertirnos, pasarla bien y seguir disfrutando como personas, porque ha si es una relación, ha sido una relación de toda la vida; somos amigos desde niños y así seguirá.