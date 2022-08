Yoiker platica de su sencillo “Latin Drill”

Es uno de los MC’s mexicanos más importantes a nivel mundial en las batallas de Freestyle

Por Mino D’Blanc

Yoiker es uno de los MCs mexicanos que más ha destacado dentro de las batallas de Freestyle, no sólo nacionales sino del extranjero. Dueño de un afilado y potente sentido de la rima, Yoiker es uno de los artistas más importantes hoy por hoy en este tipo de duelos. Además de lo anterior, el mexicano suele utilizar sampleos y bases rítmicas poco exploradas en el rap, curiosidad que le viene por parte de su padre, quien desde muy pequeño lleno los oídos de José Emiliano, que es el nombre de pila de Yoiker, con lo mejor de la música académica y el rock clásico, haciendo que su proceso creativo sea uno de los más particulares dentro del género, pues lo mismo cuenta con ecos de Pink Floyd que armonizaciones propias de la música clásica. De suerte tal que el sello de Yoiker se caracteriza por ser un crisol diverso de ideas, talento que lo ha llevado a colaborar con los mejores raperos del continente

Platicamos con Yoiker, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music México.

MD’B: ¿De dónde viene tu nombre?

YOIKER: Es una historia un poco decepcionante. Estaba grabando mi primera canción en el estudio y el productor me preguntó que cuál era mi nombre artístico y le respondí que no tenía. Me dijo que había que pensar en alguno porque ya habíamos grabado una canción. Se me ocurrió Joker, pero la verdad se me hizo un poco trillado, entonces le di una pequeña grabación y ahí nace Joiker y se quedó.

MD’B: ¿Por qué se te ocurrió hacer esa variación y ponerte ese nombre, en lugar de pensar en otro?

YOIKER: Absolutamente no hay ninguna razón.

MD’B: ¿En qué momento surgió tu interés por la música?

YOIKER: En secundaria había unos compañeros que se juntaban en el receso a hacer estas batallas e improvisaban en el patio. A mí me llamó mucho la atención, entonces decidí un día meterme y empecé a ver si tenia facilidad para rimar y decidí incursionar un poco más.

MD’B: ¿Cuáles son tus influencias?

YOIKER: Obviamente los compañeros con los que comencé fueron mis influencias y me ayudaron mucho en esa etapa del inicio. Alguien que tomé como de referencia porque me gustaba mucho lo que hacía fue Danger, un rapero de Tijuana.

MD’B: ¿Cómo eran tus letras en un principio y qué tanto han cambiado al día de hoy?

YOIKER: Creo que antes era más morro, no tenía tanta experiencia y trataba a veces de ser un poco pretensioso con las letras, hacerlas más imaginativas y hoy en día trato como de relatar más lo que vivo, lo que me pasa, obviamente agregándole a su grado mi toque personal, por así decirlo, pero eso es como lo que hago hoy en día, ya no me complico tanto.

MD’B: ¿Hay alguna autocensura en los temas que tratas en tus letras?

YOIKER: No, ninguno absolutamente. Cualquier tema trataría, no me espanto. La verdad soy libre y no me pongo ninguna clase de límite. Hay cosas que por principios a mí no me gustaría hacer, pero de ahí en fuera no tengo ningún tipo de censura.

MD’B: ¿Cuáles son tus bandas preferidas dentro del rap, el hiphop?

YOIKER: Es mucha la influencia de los raperos de Estados Unidos; de Eminem; hay mucha influencia también del rap que se hace en España, hasta del ska mexicano, El TRI, como que hay varias corrientes que me impulsan a querer dar un mensaje.

MD’B: Sé que te gusta el rock clásico. ¿Cuáles son tus principales influencias de dicho género?

YOIKER: Me gusta la música de Queen pero también me gusta mucho el rock pesado, la música como de Metallica, de ese estilo a mí también me gusta. El bajo muy fuerte me apasiona.

MD’B: Además de los sampleos, ¿qué tanto influyen los instrumentos orgánicos dentro de tu música?

YOIKER: No tanto como yo quisiera. Hay veces que obviamente el trabajar con productores del género urbano todo es mediante una computadora y así. Pero también tengo unos amigos que tocaban en una banda que se llama Strike Master, de metal mexicano y con ellos tenía una agrupación como de rock alternativo combinado con rap. He tenido como esos acercamientos; también he hecho cosas con la Orquesta Nacional de Jazz Mexicano, entonces esos son como mis acercamientos a hacer música en vivo y es algo muy distinto al hecho solamente de escuchar una pista en los audífonos.

MD’B: ¿Con qué compones?

YOIKER: Por lo general con la pista. Mi imagen ideal para componer sería en el estudio con unos buenos monitores y estar inmerso en la pista que estoy escuchando y escribiendo.

MD’B: ¿Cómo se dio lo de los Free Styles, las batallas?

YOIKER: Son batallas en donde todo es improvisado, todo surge en el momento, es espontáneo. Surgió con esto de la secundaria que tenía a mis compañeros que se desempeñaban y yo también veía en Internet todas estas batallas, estas competencias fue como me nació el interés.

MD’B: ¿Vas a sacar disco?

YOIKER: Sí, estamos con Universal. Vamos a sacar un álbum, se estrena a finales de año y ahora este jueves 28 de julio estrenamos el primer sencillo que se llama “Latin Drill” que una referencia de drill latino.

MD’B: Platícanos de dicho género.

YOIKER: El drill es un género que se popularizó en Europa y que estoy tratando de tomar la batuta en México y lo estoy haciendo con un representante de cada parte del continente, de Sudamérica; tengo a uno de Guatemala y a uno de Venezuela, entonces va a ser la referencia del drill americano. Con este tema que lanzo viene una ola de sencillos antes de lanzarlo a finales de año. El drill básicamente tiene una rúbrica y que sigue el género; es como una continuación del gangsta rap, esta música como de las calles, de las pandillas. Entonces el drill no es como que hable de ello obviamente, pero es una cuestión como de Good Trip, más o menos.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de los demás artistas del rap y del hiphop?

YOIKER: Mi Flow, la manera en que yo lo hago, el estilo que yo tengo creo que es único, no copio a nadie, ni hay nada parecido en la escena, eso es lo que me diferencia.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiaría de tu sonido, tuvieras las canciones o los discos que tengas?

YOIKER: La esencia justamente de decir siempre lo que yo quiera. Eso es lo que no cambiaría; nunca diría algo de lo que no estoy convencido.

MD’B: ¿Tu imagen visual qué tanto tiene que ver con tu música y con lo que cantas?

YOIKER: Bastante. A mí me gusta mucho el hecho de cuidar tanto mi físico como mi cuerpo y la forma en que visto. Soy muy apegado a la moda. Me gusta mucho el diseño y tengo un diseñador personal con el que trabajo de la mano para mis presentaciones y demás.

MD’B: ¿Cuántos temas va a incluir tu primer disco?

YOIKER: Trece temas, de los cuales son siete en solitario y seis colaboraciones. Todas son autoría mía. Tenemos de todo tipo de temas, la verdad va a ser un disco muy variado, de hecho, el concepto del álbum que ya revelaremos más adelante va a revelar el contenido del disco, pero vamos a tener letras de fiesta, letras de rap, de competición, tristes, reflexivas, de todo. De las colaboraciones, la primera que va a salir es con Guetto y que para mi opinión es la más fuerte; tenemos con gente de Puerto Rico, de Perú, de aquí de México y no se lo pueden perder. Tengo una relación personal con toda la gente que va a salir en el disco, entonces yo fui el que escogió quién colaboró.

MD’B: ¿Qué le puedes decir a la gente que quiere dedicarse a lo que tú te dedicas?

YOIKER: Que no se rindan. Muchas veces parece que se está lejos del éxito y muchas veces se está más cerca de lo que se creé. Entonces que no se rindan, que luchen si de verdad quieren algo y que lo intenten las veces que sea necesario, porque tarde o temprano lo van a alcanzar.

MD’B: ¿Por qué le público te tiene que escuchar?

YOIKER: Si quieren una propuesta nueva, si quieren escuchar música mexicana de calidad deberían escucharme, darle una oportunidad a lo que tengo, porque yo sé que hay cosas bastantes buenas.