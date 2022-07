Denuncian prepotencia y mal tratos por parte de Ministerio Público de Xicotepec

Arlette Hernández

Discrimina a las personas por su apariencia

“La señorita licenciada AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ C. MARIA FERNANDA LÓPEZ VILLAFUERTE hija de JAVIER LOPEZ ZAVALA es muy déspota me trata con una manera prepotente ARCHIVÓ carpeta mía (el pretexto fue por una falta de ortografía en la demanda inicial) pero el verdadero motivo es por haberla señalado por el mal trato que dà en XICOTEPEC, LE GRITA A LA GENTE QUE SE CALLE, da TRATOS DISCRIMINATORIOS A INDÍGENAS Y NO ASESORA A LAS VÍCTIMAS, AL CONTRARIO LES GRITA Y LES TRATA MAL.”