En Teziutlán transcurre con éxito la jornada de vacunación Anticovid 19 en niños de 5 a 11 años once meses

Las sedes son La Legua, Atoluca, San Sebastián y CESSA, donde se aplicarán 13 mil dosis

El viernes 22 de julio Protección Civil ya diseña una ruta para atender a menores con capacidades diferentes en sus propios domicilios, cualquier duda llamar al 231 31 3 25 00

“El esfuerzo y coordinación del gobierno estatal a través de la Secretaria de Salud, con el gobierno municipal, más la excelente respuesta ciudadana en el transcurso de todas las etapas de vacunación que se han llevado al cabo en Teziutlán, el número de contagios en Teziutlán están a la baja y totalmente controlados, pues ante la presencia de la quinta ola a la fecha, no existen en esta ciudad pacientes hospitalizados ni en hospitales públicos ni privados, toda vez que la etapa más crítica en el país y esta localidad ya está superada y los casos están en pleno descenso”.

Lo anterior lo señaló el presidente municipal Carlos Peredo, en el marco del inicio de la jornada de vacunación para menores entre 5 años y once años de edad y once meses, que se realiza los días 20, 21 y 2 de julio en esta ciudad en cuatro sedes, las casas de salud de la Legua y de las juntas auxiliares de Atoluca y San Sebastián más la sede del CESSA -Centro de Servicios de Salud Ampliados-, ubicado frente a la Plaza de Toros el Pinal, todas las sedes con un horario de 8 de la mañana 5 de la tarde.

El alcalde reconoció la voluntad del gobernador Luis Miguel Barbosa, por enviar a Teziutlán todas las fases de vacunación y las dosis oportunamente, como es el caso ahora de las vacunas para los menores entre 5 y once años con once meses de edad que serán inmunizados los días 20, 21 y 22 de julio, lo que ha permitido que en Teziutlán no se dispare el número de contagios entre toda la población.

Destacó que el día viernes todos los familiares de niños en el rango de edad de esta etapa de vacunación y con capacidades diferentes, desde ahora deben comunicarse de inmediato al 231 31 3 25 00, número de Protección Civil, para que se apunten y así conformen una ruta especial para acudir con la vacuna a los domicilios de los menores o bien los trasladarán al punto más cercano de vacunación, para que no se queden sin recibir esta protección.

Al finalizar se recomendó a los padres de familia o tutores de los menores, a que los lleven desayunados a la vacuna y también sin ningún síntoma de resfriado o gripe.

