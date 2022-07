Yamil Yitani: 25 años en varios rubros dedicado al espectáculo

Actualmente es un productor discográfico, director y compositor muy reconocido.

Por Mino D’Blanc

Yamil Yitani es un artista muy completo; es actor, cantante, compositor, director musical, productor discográfico y hasta catedrático. Está celebrando 25 años de impecable trayectoria. Comenzó en el año 1996 cuando apenas tenía 6 años de edad. Su incursión se dio como cantante de música vernácula y también como actor en diferentes telenovelas, en las que los productores también le hacían cantar temas compuestos por él mismo. En 25 años de carrera se ha consolidado no solo como artista, sino también como productor y empresario.

El que esto escribe ha sido testigo de su progreso profesional. Además, hemos realizado muchas producciones y eventos juntos.

Platicamos con Yamil Yitani.

MD’B: Comenzaste a muy temprana edad tu carrera.

YY: A los 6 años como cantante de música vernácula y actor. Inicié en Puebla participando en festivales escolares, después estuve en programas de televisión y radio locales.

MD’B: De hecho, mucha gente te recuerda en telenovelas como “El Diario de Daniela”.

YY: Sí, afortunadamente he trabajado en telenovelas exitosas de los más reconocidos productores. De hecho, en “El Diario de Daniela” además de actuar, también canté y hasta interpreté canciones mías.

MD’B: Pero también participaste como cantante en importantísimos programas como el de “Don Francisco”, “Al fin de semana”, “En familia con Chabelo”, entre muchos otros.

YY: Sí he estado en todas esas emisiones. Puedo decirte que los programas más importantes de la televisión de habla hispana en México y en Estados Unidos. La mayoría de esos programas se ven no solamente en todo el continente americano, sino en el mundo entero. En ese sentido, uno de los que más me ha gustado y más satisfacciones me ha dado son “Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” producidas por Televisa y en las que canté 5 años.

MD’B: Y también has pisado grandes escenarios y festivales.

YY: La vida me ha dado la oportunidad de cantar en emblemáticos lugares como el Lincoln Center en la ciudad de Nueva York, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y obviamente en el Teatro Principal en Puebla, que es el Teatro en activo más antiguo de América. Además, he tenido la fortuna de compartir escenarios con grandes figuras de la música, de las que he aprendido mucho.

MD’B: Tu talento lo han disfrutado gente de todas las esferas y estratos sociales.

YY: He cantado en muchos lugares y ante diferentes personas de todas las clases sociales. Mi mayor satisfacción fue haberle cantado a SS Juan Pablo II en el hangar presidencial, ceremonia de despedida de una de las visitas que realizó a nuestro país. Ese día también estuvo presente y me escuchó el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, su esposa, entre otras muchas personalidades. Fue un momento sumamente emotivo para mí que jamás olvidaré.

MD’B: ¿Cuántos discos has grabado como cantante?

YY: Más de diez, de los cuales algunos sencillos míos se han mantenido en primeros lugares de popularidad. Y mira que es difícil, ya que la música vernácula que es la que interpreto es muy difícil que la programen en la radio y eso ya tiene varios años. Invito a los programadores y directores radiofónicos apoyar a nuestra música, a nuestros intérpretes.

MD’B: Siendo artista, decidiste convertirte en productor discográfico y empresario.

YY: He desarrollado mi carrera en diferentes rubros; cantante, actor, productor, director, compositor y hasta catedrático y conferenciante. Un rubro te lleva al otro cuando tu trabajo lo haces con pasión. Como productor he aprendido que más allá de ir a la vanguardia hay que ser vanguardia en el descubrimiento de nuevos talentos y en el desarrollo profesional de verdaderos artistas.

MD’B: Tienes tu propio sello discográfico y editora.

YY: Mi disquera se llama Yamil Music Group. Como director general de la misma he logrado junto con mi gran equipo consolidarla como una de las más importantes. Tenemos un catálogo de 180 producciones discográficas al día de hoy. Nuestros estudios de grabación los tenemos equipados con la más alta tecnología y son operados por personal de lo más preparado y experimentado en la industria de la música, lo que hace que seamos un gran equipo profesional y sobre todo humano y sensible ante las necesidades y objetivos de los artistas o grupos que nos tienen la confianza de grabar con nosotros.

MD’B: ¿Cuál es el secreto para que logres con tu disquera y editora verdaderos éxitos?

YY: En cada producción buscamos conceptualizar la idea primigenia del talento hasta conllevarla a un producto de gran calidad con el estilo propio del mismo cantante o grupo, con los estándares actuales de la industria de la música.

MD’B: Cuéntanos de tu editora.

YY: Se llama igual que la disquera y tenemos un repertorio musical de mas de 2000 temas en ejecución pública.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es tu mayor satisfacción como productor?

YY: El haber recibido el nombramiento honorífico de Embajador de la Cruz Roja por la canción “Hoy Puebla está de pie”, de la que también soy coautor.

MD’B: Has sido muy premiado y reconocido.

YY: Sí. Agradezco a los periodistas, a los medios, a las organizaciones y al público en general el que han reconocido mi trabajo. Me han hecho el honor de entregarme premios como el Fama, Sol de Oro, Corazón Andista, Galardón de Honor de la Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México, tres veces el Micrófono de Oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, las llaves de las ciudades de Las Vegas, Nevada y las de Cicero, Illinos, entre muchas otras preseas y distinciones. También por lo que he grabado como cantante y como productor me han otorgado múltiples de Discos de Oro y Platino, tanto en México, como en Estados Unidos.

MD’B: Y también tienes tu Instituto.

YY: Me siento muy comprometido con la preparación y profesionalización de los jóvenes que tienen gran talento musical, por lo que soy director y también catedrático del Instituto Empresarial Hispanoamericano en el que tenemos las carreras de Producción Musical y Música Moderna. Además, me han invitado prestigiadas universidades a impartir conferencias magistrales y con gusto asisto, porque así como comparto mis experiencias y conocimientos a los asistentes, de ellos aprendo mucho.