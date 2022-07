Trascendió a la eternidad el histrionismo la primerísima actriz Marta Aura

-Deja un gran legado a través de su excelso quehacer escénico que se vio reflejado en teatro, cine, televisión y hasta en la docencia.

Por Mino D’Blanc.

El viernes 8 de julio trascendió a la eternidad la primera actriz Marta Aura, quien dejó un legado de más de 60 años de trayectoria artística en teatro, televisión y cine.

Su nombre real es Marta Aura Palacios. Nació en la ciudad de México el 4 de septiembre de 1942. Sus padres fueron Olimpo Aura Pineda y Ema Palacios Ordorica. Desde muy pequeña participó en festivales de canto y teatro, pero fue cuando era adolescente cuando descubrió su pasión por la actuación. Sus padres se opusieron a que fuera actriz, por lo que decidió irse de su casa junto con sus hermanos que son la escritora María Elena Aura y el actor y poeta fallecido Alejandro Aura, quien falleció en el año 2008.

Marta Aura estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) del Instituto Nacional de Bellas Artes. Debutó en teatro en el año 1959 en el Teatro La Capilla, en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJUVE). Se dio a conocer profesionalmente en 1965 junto a Miguel Sabido en obras como “Voces en el templo” y “El divino Narciso”. Al poco tiempo conoció a su primer esposo quien fue el extinto actor Adán Guevara con quien duró 15 años de casada y procrearon dos hijos. Después de su divorcio, la actriz conoció al actor de origen español Rubén Rojo, hermano de Gustavo Rojo y tío de la actriz Ana Patricia Rojo. Contrajeron matrimonio y tuvieron un hijo que es el actor Rubén Rojo Aura. Estuvieron casados hasta el año 1993, fecha en el que Rubén Rojo falleció. En total tiene tres hijos y dos nietos.

También fue docente, trabajo en el que fue parte de la formación íntegra de excelentes actrices y actores. De hecho muchas y muchos de ellos manifestaron en sus redes sociales su dolor por el fallecimiento de la excelsa artista.

En televisión participó en las telenovelas “Acompáñame” y “La hora del silencio” en 1978, “Julia” en 1979, “La madre” en 1980, “Te amo” en 1984, “Quinceañera” en 1987, “Amor en silencio” y “Dulce desafío” en 1988, “Teresa” en 1989, “Cenizas y diamantes” en 1990, “En carne propia” en 1990 y 1991, “Baila conmigo” en 1992, “Buscando el paraíso” en 1993, “Canción de amor” y “La sombra del otro” en 1996, “Gente bien” y “Pueblo chico, infierno grande” en 1997, “Chiquititas” en 1998, “El privilegio de amar” en 1998 y 1999, “Una luz en el camino” en 1999, “Golpe bajo” en 2000 y 2001, “La duda” en 2002 y 2003, “El alma herida” en 2003 y 2004, “Los plateados” en 2005, “Marina” en 2006, “Secretos del alma” en 2008 y 2009, “La loba” en 2010, “Entre el amor y el deseo” en 2010 y 2011, “La mujer de judas” en 2012 y “Hombre tenías que ser” en 2013.

En el cine trabajó con importantísimos directores como Alfonso Arau, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Alfonso Cuarón entre otros. Actuó en las películas “La excursión” en 1967, “Alguien nos quiere matar” en 1970, “El águila descalza” en 1971, “Cayó de la gloria el diablo” en 1972, “Landrú” y “Los cachorros” en 1973, “El lugar sin límites” en 1978, “¡Que viva Tepito!” y “Max Dominio” en 1981, “Los motivos de Luz” en 1985, “Las inocentes” en 1986, “La envidia” en 1988, “La secta del Sargón” y “Recuerdo de domingo” en 1990, “Rojo amanecer” en 1991, “Golpe de suerte”, “La insaciable” y “Ángel de ficción” en 1992, “Pueblo viejo” en 1993, “Nicolás”, “La reina de la noche” y “Amorosos fantasmas” en 1994, “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto” y “En el aire” en 1995, “Tres minutos en la oscuridad” en 1996, “La primera noche” y “El evangelio de las maravillas” en 1998, “Azar” y “Así es la vida” en 2000, “¿Y cómo es él”, “Y tu mamá también” y “Escrito en el cuerpo de la noche” en 2001, “Sin sentido” y “Malos presagios” en 2002, “Zurdo”, “Como Dios manda” y “La luna de Antonio” en 2003, “Adán y Eva” y “Peatonal” en 2004, “El día menos pensado” y “Cicatrices” en 2005, “Una causa noble”, “El carnaval de Sodoma” y “Si muero lejos de ti” en 2006, “Cementerio de papel”, “…y sólo humo”, “El milagro de San Jacinto” en 2007, “Mosquita muerta”, “El garabato” y “Arráncame la vida” en 2008, “Música de ambulancia”, “El libro de piedra” y “Vaho” en 20009, “Fragmentos sobre el vértigo”, “El baile de San Juan” y “Las paredes hablan” en 2010, “Las razones del corazón” en 2011, “Cuatro lunas” en 2017 y este año su último trabajo lo hizo en “Coraje” en 2022.

En teatro trabajo en las puestas en escena “El círculo de cal”, “Ilusiones”, “Códice Ténoch”, “A Soldier in Every Son”, “Los grandes muertos” (variaciones de Chéjov), “Homéridas”, “Este paisaje de Elenas”, “Numancia”, “Proyecto Leñero”, “La panadería, “Conmemorables, “Éramos tres hermanas” (variaciones de Chéjov), “El divino Narciso”, “Voces en el templo”, “La morsa”, ”La flaca”, “Los motivos del lobo”, “Antígona”, “El examen de maridos”, “El pelícano”, “El eclipse”, “El padre”, “El cerco de Leningrado”, “Entre mujeres”, “Venecia”, “La mujer rota”, “Rita, Julia”, “Los signos del zodiaco”, “Medea”, “Algunos cantos del infierno” y “Mujer on the border”, entre muchas otras. Formó parte de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes desde el año 2012. Su última participación como integrante de la misma fue en la producción interdisciplinaria “Stravinsky 50, a cargo del Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) y la propia Compañía en conmemoración del 50 aniversario luctuoso de Igor Stravinsky, dentro de la programación virtual del 49 Festival Internacional Cervantino. Mención especial merece la obra “Memoria” que le permitió compartir con el público una parte de su trayectoria como actriz.

Marta Aura recibió los premios más importantes de la crítica especializada. En el séptimo Ariel fue nominada en 1986 en la categoría “Mejor coactuación femenina” por “Los motivos de luz” y en 1995 como “Mejor actriz de cuadro” por “Amorosos fantasmas”. Ganó la Diosa de Plata como “Mejor Actriz” en 2002 por “Escrito en el cuerpo de la noche” y fue nominada a dicho premio en 1986 como “Mejor Coactuación Femenina” por “Los motivos de Luz” y en 1995 en “Mejor Actriz de Cuadro” por “Amorosos Fantasmas”.

Ganó el premio Mezcal como “Mejor Actriz” en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por su actuación en la película “Coraje”, ópera prima de su hijo Rubén Rojo.

En teatro fue galardonada por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales en la categoría de “Mejor Actuación Femenina” por “La morsa” en 1967, “Los motivos del lobo” en 1974, “Antígona” en 1976, “El examen de maridos” en 1987, “El pelícano” en 1989, “El eclipse” en 1990, “El padre” en 1992, el exitosísimo monólogo “La mujer rota” en 1993, “Rita, Julia” en 1994, “Los signos del zodiaco” en 1997 y “Medea” en el año 2000.

Descanse en paz.