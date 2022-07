En calle 2 oriente-poniente ya no habrá parquímetros: Adán Sánchez

María Arévalo

El Gerente de la Ciudad Adán Domínguez Sánchez, informó que hay modificaciones en el polígono donde se aplican los parquímetros, por ello la calle 2 oriente –poniente ya son se aplicarán y en otras zonas que en breve se darán a conocer.

En este sentido, indicó que no se aplican los parquímetros en esta calle, pero si hay multas para quienes no respetan los espacios en donde está prohibido estacionarse, por ello hay banderolas que indican las zonas que no está permitido.

Lo anterior a que se registraron quejas por parte de conductores que pagaron su tarifa de estacionamientos seguros y fueron multados por estacionarse en estos espacios, por ser una zona prohibida, a pesar que hay señalética de los mismos.